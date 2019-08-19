В пятницу российские суверенные еврооблигации после двух дней положительной динамики в цене практически не изменились. Хотя доходность UST10 к вечеру и выросла до 1,56%, то есть на 4 б.п. по итогам дня, а цены на нефть растеряли весь утренний прирост и просели до 58,4 долл./барр., российские бумаги никак на это не отреагировали, как, впрочем, и евробонды других стран ЕМ, часть из которых показала умеренный рост благодаря восстановлению спроса на риск. Российские еврооблигации в среднем продемонстрировали нейтральную динамику, а RUSSIA’47 (YTM 4,2%) – лидер роста предыдущих дней – упал в цене на 0,2 п.п. В целом же неделя завершилась очень хорошо: за счет снижения доходности UST10 (на 18 б.п.) доходности вдоль суверенной кривой РФ, на дальнем ее участке, опустились на 12–16 б.п., а на коротком – примерно на 6 б.п., и в результате спреды расширились на 5–10 б.п. В то же время доходности бумаг других развивающихся стран упали всего на 7 б.п. Отчасти опережающая динамика российских выпусков могла стать следствием повышения кредитного рейтинга РФ агентством Fitch, но по итогам последнего месяца российские евробонды демонстрируют такую же динамику, как и большинство бумаг ЕМ, – минус 30 б.п. Сегодня спрос на риск восстанавливается, что может способствовать сокращению спредов.

Корпоративные бумаги продолжили демонстрировать отстающую динамику. Корпоративные евробонды в пятницу вновь смотрелись чуть хуже суверенных выпусков, наблюдалось незначительное падение цен, а по итогам недели рост был небольшим. В нефтегазовом секторе в пятницу котировки евробондов почти не изменились, лишь бумаги Газпрома подешевели в пределах 0,1 п.п. По итогам недели стоит выделить бумаги Газпром нефти и Роснефти – они отличились ростом на 0,2–0,4 п.п. Евробонды госбанков как в пятницу, так и по итогам недели в цене изменились слабо, лишь VEBBNK’25 (YTM 4,2%) прибавил 0,2 п.п. от номинала, тогда как «вечный» суборд ВТБ, напротив, потерял 0,3 п.п. Евробонды металлургов в пятницу подешевели на 0,1 п.п. По итогам недели в лидерах были длинные выпуски НЛМК, ММК и Алросы – плюс 0,3–0,4 п.п. от номинала. Сегодня утром внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 немного подросла, но заметно растут и цены на нефть. Азиатские рынки сегодня в плюсе, как и фьючерсы на американские индексы.