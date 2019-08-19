Рублевые активы были аутсайдерами среди активов ЕМ на прошлой неделе
В пятницу торговая активность на российском рынке была крайне невысокой. Рубль и ОФЗ двигались в противоположных направлениях. Так, основную сессию российская валюта завершила небольшим снижением, потеряв примерно 0,3%, несмотря на рост нефтяных цен. ОФЗ же в пятницу прибавили порядка 0,1–0,2 п.п. от номинала, но оборот едва достиг 10 млрд руб. По итогам прошлой недели рубль и ОФЗ продемонстрировали худшую динамику среди валют и локальных облигаций развивающихся рынков. Рубль потерял более 1%, среднесрочные ОФЗ – 0,1–0,2 п.п. от номинала, а длинные – 0,2–0,4 п.п. И это несмотря на то что цены на нефть, хоть и остаются ниже 60 долл./барр., за неделю поднялись на 1,5%. Впрочем, тот факт, что рублевые активы были в аутсайдерах, выглядит вполне закономерным, поскольку это догоняющее движение. Так, неделей ранее российский рынок крайне сдержанно отреагировал на ухудшение внешней конъюнктуры из-за роста напряженности между Пекином и Вашингтоном, что спровоцировало, прежде всего, заметное падение цен на нефть и продажи на ЕМ. Сейчас мы наблюдаем рост озабоченности глобальных игроков тем, что мировая экономика скатывается в рецессию, о чем сигнализирует инверсия кривой американских госбумаг. В ближайшее время настроения глобальных инвесторов будут продолжать влиять и на движения в сегменте ОФЗ, где вложения нерезидентов по-прежнему играют одну из ключевых ролей. Поток новостей о торговом противостоянии между Китаем и США может нарастать в преддверии сентябрьской встречи, так что нефтяной рынок останется достаточно волатильным. В краткосрочной перспективе (например, на будущей неделе) важных локальных событий не предвидится, следующее заседание ЦБ РФ состоится только 6 сентября, поэтому ОФЗ вновь будут следовать за динамикой большинства ЕМ.
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