МТС представит свои финансовые результаты за 2К 2019 г. завтра, 20-го августа.

Согласно нашим расчетам суммарная выручка оператора по итогам периода увеличилась на 7,8% г/г до 123,3 млрд руб. У других игроков «большой тройки» квартал оказался противоречивым. Билайн под напором конкурентов и при усилении регуляторного давления продемонстрировал слабые результаты с падением выручки от сервисов мобильной связи на 1,1% г/г, в то время как Мегафон напротив увеличил выручку данного направления на 5,5% г/г. От МТС мы ожидаем рост выручки от сервисов мобильной связи в России на уровне прошлого квартала в 1,5% г/г. Давление на показатель по-прежнему оказывают отмена внутреннего роуминга и повышение ставки НДС. Консолидация МТС Банка, на наш взгляд, обеспечит оператору около 6 млрд руб. дополнительной выручки по сравнению со 2К 2018 г.

Ранее МТС сообщил, что продажи смартфонов собственной розничной сети в первом полугодии увеличились на 14% г/г в денежном выражении и мы ожидаем совокупного роста продаж устройств и аксессуаров на 11% г/г до 15,7 млрд руб. Украинское подразделение, на наш взгляд, должно продемонстрировать устойчивый рост доходов на уровне 19% г/г в рублях, а изменение курса рубль/гривна уже не будет оказывать столь сильный положительный эффект, как в 1К этого года.

Скор. OIBDA, по нашим расчетам, составила 55,9 млрд руб. (+3,7% г/г), а рентабельность снизилась на 1,8 п.п. до 45,3% по сравнению с прошлым годом. Негативное влияние на рентабельность оказывают, в том числе, выбытие высокомаржинального внутреннего роуминга и низкая рентабельность МТС Банка.

Мы ожидаем чистую прибыль в 15 млрд руб. (+4,1% г/г) по итогам квартала.

Внимание рынка после объявления результатов, на наш взгляд, будет приковано к первым итогам консультаций с акционерами относительно изменения структуры листинга и возможного ухода оператора с NYSE. Конференц-звонок состоится в 18:00 по московскому времени. На данный момент мы оцениваем возможный пересмотр структуры листинга как один из наиболее серьезных рисков для бумаг оператора.

Наша текущая рекомендация для акций МТС «Покупать» с целевой ценой 315 руб. за бумагу.