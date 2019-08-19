Российская сельскохозяйственная компания «Русагро» представила финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года. Выручка компании взлетела в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 73,5 млрд руб. за счет покупки компании «Солнечные продукты» в ноябре прошлого года. По сегментам особенно выделяется рост масложировой продукции в 3,6 раза до 36,3 млрд руб: теперь он занимает почти половину выручки.

Несмотря на рост продаж, рентабельность сегментов все же снизилась. Давление на сахарный сегмент в 1 полугодии 2019 года результировалось в снижении цен и росте стоимости сахарной свеклы, в связи с чем EBITDA упала на 46% г/г до 578 млн руб., а рентабельность EBITDA – до 2%. Негативное влияние на мясной сегмент оказало увеличение затрат на корм: EBITDA снизилась на 9% г/г до 2,6 млрд руб. В связи с этими факторами общая рентабельность EBITDA упала до 12% с 18% в аналогичном периоде годом ранее, а чистая рентабельность – с 7% до 5%. Компания ожидает, что показатель улучшится во 2 полугодии текущего года.

Положительным фактором для инвесторов стало уменьшение соотношение чистого долга к EBITDA до 2,3х с 2,9х кварталом ранее. Это произошло как за счет уменьшения чистого долга на 18,7% г/г до 44,2 млрд руб., так и за счет увеличения скорректированной EBITDA за прошедшие 12 мес. на 34,5% г/г до 19,2 млрд руб. На этом фоне «Русагро» приняла решение выплатить 12,52 руб. дивидендов на расписку за 1 полугодие 2019 года. Несмотря на то, что по дивидендной политике «Русагро» направляет на дивиденды 25% чистой прибыли, по итогам 1 полугодия 2019 года на эти цели было направлено 50% прибыли. Ключевой идеей в акциях «Русагро» является повышение отдачи от покупки «Солнечные продукты» и сокращение долга. Акции интересны в долгосрочной перспективе.