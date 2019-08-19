В начале недели российский рубль умеренно теряет позиции, курс национальной валюты формируется вблизи значений 66,6-66,8. Движение курса рубля в начале недели в основном все еще обусловлено возросшим уровнем пессимизма в настроениях рынка. По нашему мнению, рыночный risk off не просто сохраняется, но и набирает силу.

За выходные рынки получили еще одну порцию комментариев как со стороны Китая, так и со стороны США в лице Трампа, причем риторика обеих сторон, по нашим оценкам, все еще далека от какого-либо движения к компромиссу. Также мы видим, что недовольство китайской стороны в плоскости участия западных представителей в гонконгских процессах также возрастает, что в перспективе может привести к еще одному витку обострения торговых и дипломатических отношений двух держав.

Полагаем, что настоящая паника все-таки еще не пришла на рынки, и это не позволяет нам исключать в перспективе вероятность каскадных распродаж рисковых активов. Пока же мы не видим предпосылок для драматического снижения курса рубля – ослабление до уровней 67 рублей за доллар, по нашему мнению, будет происходить планомерно.

Схожего мнения мы придерживаемся и в отношении нефтяного рынка – ценовая конъюнктура в «черном золоте» сейчас находится под давлением рыночного пессимизма, однако фундаментальный базис позволяет рассчитывать на восстановление котировок выше 60$ за баррель в перспективе до конца месяца. Дальнейшая конъюнктура рынков будет определяться вектором развития событий в плоскости торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Полагаем, что в ближайшие дни, если рыночный оптимизм не найдет основы для своего укрепления, рубль может сохранить склонность к ослаблению. Ожидаем курса рубля к доллару в диапазоне 65,8-67, к евро – в коридоре 73,2-74,6.