Рубль в августе ослаб на 4,4% к доллару, что стало максимальным падением в августе за пять лет. Основные причины — волатильность на развивающихся рынках в связи с торговыми войнами между США и Китаем, что спровоцировало спрос на защитные активы (золото, японская иена) и бегство в доллары, а также возросший риск дефолта Аргентины после праймериз президентских выборов, которые должны состояться в октябре. По итогам голосования в лидеры вышел кандидат от оппозиции, левый популист Альберто Фернандес. Он обошел действующего главу государства правоцентриста Маурисио Макри на 15 п.п.

Ослабление рубля в августе выглядит несущественно, если сравнивать с другими валютами: аргентинское песо рухнуло на 19%, южноафриканский ранд – на 5%, также в минусе бразильский реал и индийская рупия. В лидеры, обойдя доллар, вышли защитные валюты, такие как японская иена (+1,6%).

Что покупать в случае укрепления рубля?

Сбербанк – очевидный кандидат на покупку с краткосрочным целевым уровнем в 232 руб. (50-дневная скользящая средняя). Также привлекательно выглядят металлургические компании, о которых мы писали ранее.

Глобальные причины укрепления рубля к доллару

• В среду, 21 августа, ФРС опубликует протокол заседания комитета открытого рынка от 31 июля; в пятницу, 23 августа, глава регулятора Джером Пауэлл выступит на ежегодном собрании ФРС. Рынки будут следить за сигналами о начале цикла снижения ключевой ставки – первое такое решение ожидается уже в сентябре, следующее – в декабре.

• Ведущие экономики, такие как Германия, ее партнеры по ЕС, Китай и другие страны принимают меры по стимулированию роста, что увеличивает шансы восстановления глобальной экономики во втором полугодии после провального первого.

• Пик волатильности, обусловленной торговыми войнами, пройден, и мы ждем сделки между США и Китаем ближе к середине сентября.

• Восстановление цен на нефть.

Локальные факторы в пользу роста рубля к доллару

• Налоговые выплаты в августе на 750 млрд руб. с 26 по 28 августа.

• Восстановление цен на нефть до 63,91 за барр. (200-дневная скользящая средняя), +7% к текущим уровням.

• Ограниченные покупки валюты в сентябре – порядка 220 млрд руб. в условиях дешевой нефти в августе.

Технические уровни по паре USDRUB

• Падение нефти, как и рубля, отражает спрос на риск и не связано с фундаментальными факторами. Основной уровень сопротивления рубля к доллару – 66 руб., далее – 65,34 (200-дневная скользящая средняя) и 64,38 рублей (100-дневная скользящая средняя).

• Текущий уровень RSI указывает на значительную перекупленность доллара к рублю – на 73 п., и эта отметка традиционно сигнализирует о начале разворота тренда и укреплении рубля.

• Корреляция рубля с нефтью увеличилась до 45%, так как цены на сырье приблизились к критическому для российского бюджета уровню $50/барр. Urals, или $52 за Brent.