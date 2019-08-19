Финансовые результаты АЛРОСА за 2К19 оказались чуть выше консенсус-прогноза и прогноза АТОНа по EBITDA, но все же отражают существенное снижение как в квартальном (-20%), так и в годовом сопоставлении (-39%).

АЛРОСА пытается организовать восстановление в отрасли – компания снизила прогноз продаж до 32-33 млн карат, но это также говорит о том, что результаты во 2П19 окажутся слабыми – EBITDA предварительно оценивается всего в 25-30 млрд руб., а FCF – в 0-5 млрд руб. (из-за роста запасов на 15 млрд руб.).

Следовательно, промежуточные дивиденды за 1П19 в 3.8 руб. на акцию (доходность 5.3%) могут быть единственными дивидендами за год, на которые могут рассчитывать инвесторы, если рынок не покажет мощного восстановления в 4К.

Мы имеем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по АЛРОСА, которую мы считаем качественным именем на проблемном рынке.

• FCF упал на 91% кв/кв и составил 2.4 млрд руб. из-за роста оборотного капитала на 15% кв/кв за счет увеличения запасов алмазов (1.6 млн карат, +12% кв/кв). Дивидендная доходность за 1П19, исходя из коэффициента выплат 100% FCF, должна составить 3.84 руб. на акцию (доходность 5.3%).

• Прогноз по капзатратам и продажам снижен. АЛРОСА ожидает, что капзатраты снизятся до 23 млрд руб. (с 28 млрд руб.), а продажи – до 32-33 млн карат, что будет способствовать оживлению проблемной алмазной отрасли. Добыча оценивается в 38.5 млн карат, что предполагает увеличение запасов на 7.3 млн карат.

• Дивидендов за 2П19 не будет? По нашим приблизительным подсчетам, FCF АЛРОСА будет близок к нулю во 2П19. Мы ожидаем, что выручка во 2П19 составит 75-80 млрд руб., а EBITDA – 25-30 млрд руб. – этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличение капзатрат на 6 млрд руб. п/п и ожидаемое увеличение запасов на 15 млрд руб.

• Выручка упала до 57.4 млрд руб. (-19% кв/кв), отстав от консенсуса на 2%, преимущественно из-за снижения объемов продаж (-22% кв/кв) на фоне падения спроса.

• EBITDA в 25.1 млрд руб. (+5% против консенсуса, +8% против АТОНа) упала на 20% кв/кв из-за снижения продаж алмазов, а рентабельность снизилась на 43.7% (-0.7 пп). Годовой показатель EBITDA 2019 в настоящий момент прогнозируется на уровне около 82-87 млрд руб. против консенсуса Bloomberg в 113 млрд руб.

Оценка и наше мнение

• АЛРОСА торгуется по 4.9х 2019П консенсус EV/EBITDA, на уровне пятилетнего среднего (4.7x). Сейчас у компании низкая долговая нагрузка и прозрачная дивидендная политика, но вместе с этим мы считаем консенсус-прогноз ее EBITDA за 2019 г. на 25% выше реалистичного уровня.

• Мы сохраняем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по акциям АЛРОСА, учитывая сохраняющиеся рыночные затруднения, связанные с чрезмерными складскими запасами ограненных алмазов и проблемы с ликвидностью в секторе мидстрим. У компании сильные балансовые показатели и привлекательная рыночная оценка, но производство не растет, а добыча на самых прибыльных объектах снижается.