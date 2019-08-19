Участники рынка устали волноваться и переживать. Тем более, что все эти переживания касаются чего-то гипотетического — что в принципе вообще-то может быть, но чего в принципе пока нет, и не факт, что оно будет. Здесь имеется в виду возможность наступления рецессии, которая может наступит, а может и нет когда-то там в будущем. И поэтому каждый волен рассуждать на эту тему сколь угодно долго, выводя свою речь к каким угодно как бы выводам. И вот на «киселе» из страшилок и наукоподобных гипотетических домыслов замешана вся нынешняя торговля со взлетами и падениями в любую сторону.

В качестве квинтэссенции всего вышесказанного можно привести пример с акциями компании General Electric (GE, +9,74%), которые в четверг сначала «закошмарил» скандально известный бухгалтер Гарри Макрополос и уронил акции этой интереснейшей компании более чем на 11%, а в пятницу вдруг все поняли, что его слова пустышка, и акции GE оказались по итогам дня чуть ли не лучшими с ростом котировок почти на 10%. И если бы это касалось каких-то отдельных акций, то это было бы еще полбеды. Но это в принципе касается всего рынка. Ну как должен чувствовать себя инвестор, когда индексы летают каждый день вверх и вниз на 2-3 процента?

Хотя по итогам недели изменения произошли не столь уж значительные. Больше всех пострадал Dow Jonеs (DJIA-30), потерявший за неделю чуть более 1,5%. А меньше всего — индекс высокотехнологичных акций NASDAQ, снизившийся за неделю на 0,79%. И это несмотря на то, что именно NASDAQ летал сильнее всех.

Что же касается отраслевого среза, то здесь однозначно хуже всех обстояли дела у акций сырьевых компаний, которые только в среднем потеряли 3%. И это даже немного удивительно, поскольку нефть за этот же период показала хоть и небольшой (около 1,5%), но все же рост. А вот акции нефтяных компаний продолжают находиться под жестким прессингом продавцов. Из этого можно сделать только один вывод — по-видимому, большинство участников рынка все же не верят в долгосрочный рост цен на черное золото и считают, что положение нефтяных компаний очень и очень нестабильно.

Ожидания рынка 19 августа

Неделя начинается на позитиве. Причем какого-то явного позитива все же нет, а есть интервенция позитивных настроений, которые пытаются «запустить на орбиту» власти ведущих стран. Они (власти) в последние дни много говорили о самых разных стимулах финансового характера, и это подействовало на участников рынка как своеобразный гипноз. Ну и действительно, ничего плохого вроде бы за выходные дни не случилось, а власти даже обещают что-то может быть и невнятно, но хорошее. И почему бы этому не порадоваться!

И рынок радуется по полной программе. Китайский рынок улетел вверх более чем на 2% и потащил за собой все азиатские индексы. Только Япония чуток подотстала, и Nikkei-225 вырос всего лишь на 0,71%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавил более 2%.

Очень неплохо чувствуют себя сегодня и европейские рынки, где рост в пределах 1% наблюдается по всему фронту бумаг. Пытаются не отстать от них и фьючерсы на основные американские индексы. Здесь также с самого утра мы наблюдаем позитивную динамику и слабо восходящий тренд. В итоге к 13-00 мск мы имеем рост в 0,8 — 0,9 процентов. Согласитесь, очень даже неплохо для текущей весьма неопределенной ситуации.

Вообще, у нас есть шансы увидеть на этой неделе некоторое затишье, поскольку ничего особенного не ожидается. Сезон отчетности фактически завершился, важных макроданных не ожидается, и поэтому почему бы не воспользоваться последними днями лета и не догулять отпуска? Единственное важное событие на этой неделе — это выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако это произойдет только в пятницу, а до этого момента участники рынка будут предоставлены сами себе, и скорее всего вся торговля сведется на этой неделе к чисто спекулятивным операциям на фоне относительно средних объемов.

Так что рекомендация пока одна — догуливаем лето и накапливаем силы для осенних битв.