Рецессия в Германии может произойти уже в 2019 году
В Германии уже в этом году может наступить техническая рецессия. Именно такой прогноз сделали в немецком центральном банке. Эксперты Бундесбанка считают, что после снижения ВВП Германии во втором квартале на 0.1%, в третьем квартале будет наблюдаться аналогичная динамика. В основном спад будет обусловлен слабостью немецкой промышленности и низким уровнем внутреннего спроса. До сегодняшнего дня средний прогноз по темпам роста немецкой экономики в третьем квартале был положительным 0.2%.
Негативный прогноз Бундесбанка последовал за громкими заявлениями министра финансов Германии Олафа Шольца о необходимости дополнительных расходов в размере 50 млрд евро для стимулирования экономики. Немецкие власти считают, что необходимо готовиться к худшему, так как существует серьезная неопределенность в торговых отношениях между еврозоной и США, США и Китаем. В связи с этим планируется как монетарное стимулирование со стороны Европейского центробанка, так и фискальное, со стороны немецкого правительства, о чем сегодня официально заявили в Германии. Детали программы пока не разглашаются, однако эксперты говорят об аналогиях с программой 2009 года: тогда стимулировали покупателей автомобилей, энергосбережение и т.д.
С другой стороны, со стороны ЕЦБ уже этой осенью – скорее всего, в сентябре – ждут объявления новой программы монетарного стимулирования. Последние данные по инфляции за июль показали снижение темпов роста потребительской инфляции до 1 % г/г, за месяц инфляция упала в еврозоне на 0.5%. В Bank of America Merrill Lynch прогнозируют, что объем программы QE сроком на 9-12 месяцев составит 30 млрд евро ежемесячно. Также ЕЦБ может повысить 33-процентный лимит по выкупу бумаг у одного государственного эмитента.
Резюмируя, последняя статистика из Германии заставляет власти еврозоны предпринимать решительные действия. Медлить нельзя, однако пока меры предлагаются традиционные, из уже апробированного в 2009-2011 годах арсенала. Сработают ли они в ситуации синхронного глобального спада и торговой войны – вопрос остается открытым.
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