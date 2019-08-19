На прошлой неделе были опубликованы слабые макроэкономические данные по Китаю и Европе, что привело к росту обеспокоенности инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики и возможности скорого наступления рецессии. Торговая война между Китаем и США остается в центре внимания, а тон заявлений сторон изменяется каждые несколько дней, что усиливает общую волатильность на рынках.

В результате инвесторы продолжили скупать защитные активы, доходность 10-летних казначейских облигаций США опускалась до 1,5%, а доходность 30-летних – ниже 2%, обновив исторический минимум.

С учетом сильных ожиданий снижения ставки ФРС, на текущей неделе в центре внимания может оказаться выступление главы ФРС на конференции в Джексон-Хоуле. В ходе нее он, вероятно, обозначит возможность дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС.

Политический кризис в Аргентине привел на прошлой неделе к распродажам суверенных облигаций, которые за неделю упали на 30–40% на ожиданиях прихода к власти популистов. Это привело к оттокам средств и с других развивающихся рынков, во многом компенсировав эффект снижения базовых доходностей.

Исключением стала, пожалуй, Турция, где по причине уде достаточно продолжительного периода проблем должен был сильно измениться состав держателей бумаг, а рынок еврооблигаций стал менее восприимчив к негативным новостям, особенно на фоне продолжающейся стабилизации ситуации в экономике.

По итогам прошлой недели цены рублевых облигаций заметно не изменились. Рынок практически проигнорировал повышение агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», АО «Атомэнергопром», АНК «Башнефть», Мосэнерго, Интер РАО, Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Челябинской области с BBB– до BBB. Правда, стоит отметить, что шаг этот скорее технический – после недавнего повышения суверенного рейтинга.

Инфляция продолжает замедляться, сейчас ее оценка, по недельным данным, составляет около 4,6%. С учетом наблюдаемой сейчас нормальной сезонной дефляции, которой почти не было год назад, темп роста потребительских цен в годовом выражении продолжит замедляться, усиливая ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Минфин разместил ОФЗ 26229 (25-й год) на 20 млрд, спрос превысил предложение почти в 2,5 раза. Очевидно, что нереализованный спрос идет на вторичный рынок, двигая цены вверх.

Уже начиная с этой среды Минфину будет доступен новый выпуск флоутера ОФЗ 24020 (погашение в 2022 году). Новый выпуск будет отличаться от существующих тем, что купонный доход по нему рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в семь календарных дней, обусловленным особенностями процесса выплат купонных доходов, расчета и опубликования ставки RUONIA. Появление нового флоутера позитивно для рынка. Его ценообразование будет более простым и понятным для инвесторов.