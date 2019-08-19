Рост от минимумов недели на американских фондовых площадках в ходе сессии 16 августа продолжился. Главным его драйвером стали новости о готовности ЕЦБ усилить стимулирующие меры, благодаря чему экономика США, по мнению инвесторов, будет частично избавлена от негативного влияния ее замедления в еврозоне. Восходящая дивергенция, сформировавшаяся в конце недели, позволила индексу S&P500 завершить ее выше ключевой поддержки на отметке 2860 пунктов.

Лидерами на отскоке рынка стали аутсайдеры последних недель — производители чипов и торгуемые на бирже США китайские компании. В частности Nvidia подорожала на 7%, AMD — на 5%, Alibaba прибавила 4,5%, а JD.com — 4% при повышенных оборотах. Позитивный импульс котировкам придали новости о деэскалации американо-китайского торгового конфликта. Благодаря повышению доходности казначейских облигаций США началось восстановление котировок банков. Чуть слабее рынка были FAANG (кроме Apple), а также представители сектора здравоохранение и платежные системы.

На премаркете фьючерс на S&P500 поднимается к уровню 2841. Новостной фон перед открытием определяет заявление директора по экономическим вопросам Белого дома Ларри Кудлоу о том, что недавние телефонные переговоры между американскими и китайскими торговыми посредниками были позитивными, а также очередной отказ Дональда Трампа о подписании соглашения по взаимной торговле с КНР.

В условиях противоречивых сигналов по ставкам и усиления волатильности ключевое значение для рынка будет иметь выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном собрании ФРС в Канзасе, которое состоится 23 августа. От главы регулятора ждут намеков на дальнейший курс в отношении ставок. Тема торговых переговоров США и Китая также будет оставаться центральной на фоне отсрочки введения импортных пошлин на часть китайских товаров до декабря и продолжения телефонных переговоров между сторонами при сохраняющейся напряженности. Также на этой неделе, 21 августа, состоится важная для участников торгов публикация протокола июльского заседания ФРС. Инвесторов будут интересовать и данные менеджеров по закупкам из США и еврозоны.

После мощнейшего ралли в treasuries и золоте появились первые признаки перекупленности, однако ситуация остается напряженной. Доходность десятилетних облигаций отскочила от минимумов недели, установленных ниже 1,5%, и показывает дневную дивергенцию. Фьючерс на золото формирует локальный разворотный сигнал вниз, что выглядит вполне закономерно, учитывая намерения ЕЦБ усилить стимулирование экономики и укрепившийся на этом фоне доллар. При этом «индекс страха» VIX опустился до 18,5 пункта, что может свидетельствовать о восстановлении интереса к рисковым инструментам на текущей неделе, даже несмотря на то что пока не пробиты важные поддержки.

После сильного отскока в последние дни не исключаем попыток индекса S&P500 протестировать уровни в районе 2941 пункта.