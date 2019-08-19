Большинство промышленных металлов подросли благодаря решению Трампа отложить введение 10%-ных пошлин на 150 млрд долл. импортируемых в США китайских товаров. Любое продвижение в торговых переговорах может стать поводом для роста цен на этой неделе. Однако сигналы, которые поступают с рынков американских облигаций, предупреждают об опасениях скорого начала рецессии в мировой экономике, которые могут иметь гораздо более серьезное влияние и привести к снижению цен промышленных металлов к концу этого года.

Цены на нефть были волатильными на неделе, но без явного тренда. Решение Трампа отложить введение тарифов на китайский импорт помогло ценам вырасти, но вышедшие данные по запасам нефти в хранилищах США нивелировали успех. Пока добыча нефти в США находится вблизи исторических максимумов, 12,3 млн баррелей в сутки, и снижение может быть лишь временным за счет сезона ураганов в конце лета – начале осени.

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть на конец 2019 года на 40 тыс. баррелей в сутки – до 1,1 млн. Также она прогнозирует небольшой избыток предложения в 2020 году. Страны ОПЕК продолжают сокращать добычу, Саудовская Аравия перевыполнила план по сокращению в рамках сделки на 162% на 31 июля, мы ожидаем, что добыча может упасть ниже 9 млн баррелей против 9,65 сейчас.

На текущие цены на нефть влияют задержания танкеров в Ормузском заливе и нападения с использованием дронов на нефтяные объекты на Ближнем Востоке. Ситуация с задержанным иранским танкером разрешилась, его выпустили, но риски остаются прежними, что будет сдерживать цены от снижения.

Позитивно на рынок нефти может повлиять прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Крупные игроки сейчас делают ставку на постепенное улучшение отношений, что говорит о росте количества контрактов на покупку на Нью-Йоркской и Лондонской биржах.

Цена меди выросла на 1% за счет объявленных новых мер по поддержанию китайской экономики. Однако рост объемов металла на Лондонской бирже на 22% может привести к коррекции. Цена кобальта может вырасти, так как Glencore временно приостановила добычу на крупнейшей в мире шахте в Мутанде.

Золото и серебро пользовались спросом на прошлой неделе на фоне роста опасений мировой рецессии. Доходности 2-летних американских облигаций впервые с 2007 года превысили доходность 10-летних, что служит сигналом спада роста экономики и начала кризиса. Также это может служить сигналом для ФРС снижать ставки быстрее. Спрос на защитные активы, по нашему мнению, будет расти, но вероятность глубокой коррекции уже высока.

Ослабление рубля стало одним из отголосков общего охлаждения инвесторов к развивающимся рынкам на фоне событий в Аргентине. Кроме того, в случае рубля добавились и выплаты дивидендов держателям ADR, требующие крупных покупок валюты.

Евро стал жертвой усиления ожиданий смягчения политики ЕЦБ, в частности идей о массированных вливаниях ликвидности.