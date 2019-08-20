Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с уверенного отскока. Утренний позитивный фон ожидаемо позволил развернуть нисходящую тенденцию, обеспечив приток спекулятивного капитала в голубые фишки, а также поспособствовав закрытию коротких позиций.

Позитивные настроения наблюдались и на рынке США. Американские индексы акций поднимаются три сессии подряд. Индекс S&P 500 вновь подходит к ключевой области сопротивления 2940-2955 п. Пока котировки находятся ниже, среднесрочная инициатива будет оставаться на стороне продавцов. В случае же пробоя этих отметок наверх техническая картина существенно улучшится.

В это же время «защитные» инструменты накануне не пользовались спросом. Доходности гособлигаций США и европейских стран начали расти, золото к текущему моменту опустилось ниже $1500.

Дональд Трамп в своем Twitter вчера вечером вновь прошелся по главе ФРС Джерому Пауэллу, обозначив, что в короткий срок необходимо снижение ключевой ставки на 1% и, возможно, некоторое количественное смягчение.

В качестве локальных целей этой волны роста по индексу МосБиржи ранее мы обозначили область 2650-2670 п. Сейчас котировки уже вплотную подошли к обозначенным отметкам, так что краткосрочные ожидания лишь умеренно положительные. Внешний фон сегодня с утра уже не столь «бычий», так что агрессивных покупок на старте сессии сложно ожидать.

В то же время российскому рынку акций помогает слабость рубля. Курс USD/RUB в понедельник переписал максимумы с февраля текущего года, добравшись в моменте до уровня 67. Это положительный момент в плане поддержки акций экспортеров: нефтегазового сектора, химиков, металлургии и майнинга. Схожую динамику показали и другие валюты развивающихся стран в целом.

Текущий импульс ослабления рубля, на мой взгляд, уже начинает выглядеть избыточным, а покупка долларов сопряжена с повышенным риском отката. Тем более падение цен на нефть приостановилось. Фьючерсы на марку Brent вчера выросли на 1,8%, вновь приблизившись к отметке в $60 за баррель. Как мы уже множество раз отмечали, на среднесрочном горизонте пока нет однозначных причин, чтобы цены на нефть существенно снизились (условно ниже $50) и надолго закрепились на новых отметках. Баланс спроса и предложения вкупе с механизмами ОПЕК+ не должны позволить реализоваться такому сценарию. Естественно в моменте допустимы эмоциональные просадки на фоне потенциальной эскалации торговых войн, но о депрессии в секторе не ждем.

Лидером по оборотам торгов в понедельник стали акции Лукойла (9,8 млрд руб.), что бывает крайне редко. Акции начали пользоваться спросом и выросли почти на 5% после новостей об итогах проведенного выкупа акций в рамках оферты. Поступили заявления о продаже 82,89 млн акций, в том числе заявление от LUKOIL SECURITIES LIMITED (дочка Лукойла) о продаже 36,62 акций. В сумме будет выкуплено 35 млн бумаг.

Таким образом коэффициент выкупа может составить 42,2%, что несколько выше наших ожиданий. Вчерашний импульс роста можно оправдать действиями крупных участников, которые участвовали в оферте, а после объявления коэффициента закрывали позиции хеджирования или восстанавливали лонг до исходных значений. Реакция может быть кратковременной. С технической точки зрения ближайшая область торможения по акциям Лукойла расположена около 5350-5400 руб.

Абсолютным лидером по приросту вчера оказались акции Qiwi, выросшие на 24%. Подъем был спровоцирован выходом сильной отчетности объявлением дивидендов и новостями о возможной продаже Рокетбанка. Присоединяться к движению после 24%-го роста за одну сессию неудобно.

Несмотря на рост курса USD/RUB, по-прежнему весьма скромно себя ведут привилегированные акции Сургутнефтегаза. В случае сохранения доллара на сегодняшних отметках на конец года дивидендная доходность по текущим ценам может уже составлять около 10%.

Сегодня планируется публикация отчетности за I полугодие 2019 г. по МСФО у Норникеля, Магнита, МТС и TCS Group. Кроме того, состоятся заседания советов директоров, в повестке которых есть дивидендный вопроса, у следующих компаний: Роснефть, Черкизово и Норникель.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются всего лишь на 0,07%, нефть Brent в плюсе на 0,08%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.