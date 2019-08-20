В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Комментарий президента США отчасти смягчил опасения, связанные с «торговыми войнами», в то время как политическая неопределенность в Аргентине оставалась фактором повышенной волатильности на валютном рынке, а связанное с ней укрепление доллара США оказало поддержку котировкам экспортеров. Лучше рынка выглядел Лукойл (LKOH, +4.8%), объявивший итоги оферты по выкупу собственных акций – как сообщается, будет выкуплено 35 млн. акций из предъявленных к выкупу 82.9 млн. акций. Северсталь (CHMF) подорожала на 1.9%, НЛМК (NLMK) – на 1.2%. В плюсе закрылся и Сбербанк (SBER, +1.1%), рейтинг которого был повышен международным рейтинговым агентством Fitch с уровня “BBB-” до “BBB”.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, Южуралникель (UNKL) вырос на 10.1%, ОВК (UWGN) – на 7.3%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 3.9%, Энел Россия (ENRU) и группа Черкизово (GCHE) – на 3.6%.

Фондовые индексы США повысились на 1.0% — 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1250 пунктов по индексу РТС. Обстановка на рынках акций в целом немного улучшилась после выхода сообщений о переносе сроков ввода ограничений на операции китайской корпорации Huawei в США и о рассмотрении администрацией президента США возможности снижения налога с заработной платы (последнее, однако, было опровергнуто Белым домом). Вместе с тем, основные факторы риска для инвесторов на развивающихся рынках остаются в силе и пока не позволяют говорить о восстановлении устойчивого восходящего тренда по региональным фондовым индексам.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 67.0 по паре доллар-рубль.