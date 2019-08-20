В понедельник покупки активизировались. Краткосрочные технические факторы затрудняют движение вниз. Ожидания выходящей на этой неделе информации о возможных мерах монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ и ФРС, а также новое смягчение риторики администрации США по поводу торговых отношений с Китаем, подталкивают цены вверх. В сентябре ЕЦБ может объявить о выкупе с открытого рынка облигаций на сумму порядка €50 млрд в месяц и снизить ключевую ставку на 0,1%, до —0,3% годовых и, в данной связи, рынок ожидает выходящий в четверг отчет об июльской сессии европейского Центробанка. Отчет о сессии ФРС выйдет в среду, а в пятницу глава ФРС Джером Пауэлл выступит с комментариями, посвященными текущей политике ФРС.

В период действия оферты поступили заявления о продаже 82,9 млн акций НК «ЛУКОЙЛ» (+4,80%). Эта величина отражает потенциал дальнейшего сокращения количества акций компании в обращении в ближайшие кварталов.

Выручка и чистая прибыль АК «АЛРОСА» (+0,14%) по МСФО оказались, в целом, на уровне ожиданий. За счет существенного снижения долга компания может направить на выплату дивидендов по результатам I полугодия 2019 г. до 28,3 млрд рублей. Это примерно в два раза выше прогнозов. Значимое улучшение финансовых показателей АК «АЛРОСА» в среднесрочном периоде по-прежнему представляется возможным. Однако, в краткосрочном периоде акции компании остаются зависимы от динамики цен на продукцию.

Торговая идея – Магнит (+0,89%). Спек. покупка, ТР 3780 руб. В фокусе отчетность за 1-е полугодие. Мы предполагаем, что вышедшая на прошлой неделе статистика X5 Retail отражает рыночный тренд. Улучшение данных розничных продаж в США создает акциям российских ретейлеров дополнительную поддержку.

Ожидаем повышения в пределах 1%. Движение вверх выглядит сравнительно сильным. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2630-2700 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,40-68,35.