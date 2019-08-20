Американские биржевые площадки в понедельник закрылись ростом на фоне ожиданий инвесторов очередных стимулов от мировых регуляторов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,21%, закрывшись на отметке 2923,65 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,96%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 1,60%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на четыре базисных пункта, до —0,65%.

После снижения, вызванного опасениями нового витка торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, на рынки постепенно возвращается осторожный оптимизм, связанный со стимулированием мировой экономики ведущими Центральными банками. Так, в минувшую субботу Народный банк Китая объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить расходы по займам для компаний Поднебесной, в то же время глава Минфина Германии Олаф Шольц дал понять, что ФРГ может выделить порядка $55 млрд. на поддержку экономики в случае кризиса. На текущей неделе внимание рынков будет приковано к выступлению председателя ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул, которое может как приободрить, так и разочаровать глобальных инвесторов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,82%, закрывшись на отметке $59,71. Улучшение настроений на мировых фондовых площадках позволило игрокам на повышение в очередной раз поднять стоимость фьючерсного контракта Brent к уровню $60. Однако для дальнейшего развития успеха быкам нужно уверенно закрепиться над данным рубежом. Сегодня рынки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ждут снижения запасов на 1,2 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,21%, закрывшись на отметке 2648,09 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2615 и 2590 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2665 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 123500 и 122000. Сопротивления — 125300 и 126700 пунктов.

Несмотря на смену настроений на внешних и сырьевых площадках на старте новой недели, российская валюта завершила торги на отметке 66,89, потеряв 0,56% по отношению к американскому доллару. На мой взгляд, текущее снижение курса национальной валюты носит исключительно инерционных характер, и на данном этапе отметка 67,15 может стать пределом ослабления рубля, который в отсутствие внешних и внутренних шоков в среднесрочной перспективе начнет плавное движение в сторону отметки 65.