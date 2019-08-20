Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2655 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Сдержанного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для начала активных покупок в российских акциях. Стимулом для этого может стать возможное превышение фьючерсами на нефть сорта Brent близкого значимого ценового уровня $60 за баррель.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.26%) и РТС (+0.62%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Улучшившееся состояние внешнего фона позволило им продемонстрировать сравнительно скромный коррекционный отскок от трехмесячных минимумов. Вместе с тем, говорить о состоявшемся развороте вверх было бы пока преждевременно. Среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС все еще остается негативной.

Среди значимых внешних тенденций стоит отметить очередное сокращение опасений по поводу замедления роста мировой экономики в результате торговых войн. Из КНР пришла новость о реформировании системы процентных ставок с целью снижения стоимости кредитования для китайских предприятий. В то же время стало известно, что компании из США получат отсрочку на 90 дней в части ограничения ведения дел с китайской компанией Huawei Technologies Ltd.

Добавим, что динамика нефтяных котировок вчера также внушала участникам локальных торгов умеренный оптимизм. Фьючерсы на нефть сорта Brent нацелились на ближайший значимый ценовой уровень $60 за баррель. Вероятный пробой указанной отметки сформирует сигнал для дальнейшей игры на повышение.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 3.8 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка закрылись акции Лукойл (LKOH RM, +4.80%). Они стремительно отскочили вверх от своего трехмесячного минимума на фоне подведения Советом директоров нефтяной компании итогов сбора заявок на выкуп этих бумаг в рамках публичной оферты. Бумаги «Лукойла» будут приобретаться по цене 5450 руб., что на 4% дороже вчерашней цены закрытия на бирже. Расчеты в рамках выкупа будут проведены не позднее 28 августа 2019 года. Выкупленные бумаги будут погашены, что приведет к уменьшению уставного капитала эмитента.

Заметным событием во втором эшелоне стал резкий рост стоимости бумаг iQIWI (QIWI RM, +24.16%) на необычно высоких для них торговых оборотах. Стимулом для этого послужил выход ряда значимых корпоративных новостей эмитента. Квартальный финансовый отчет компании оказался лучше ожиданий. Она может выплатить промежуточные дивиденды в размере $0.28 на акцию. Кроме того, платежный сервис изучает возможность полной или частичной продажи «Рокетбанка». Приобретенный сравнительно недавно актив плохо «стыкуется» с основным бизнесом QIWI.

Акции Алроса (ALRS RM, +0.14%) заметно отстали от рынка по итогам дня, несмотря на непродолжительный всплеск покупок, состоявшийся в первые часы торгов. Вчера они отыгрывали публикацию промежуточной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Свежий отчет оказался ожидаемо слабым. Чистая прибыль в рублях сократилась на 47% за 2 квартал и на 36% за 1 полугодие в сравнении с аналогичными периодами 2018 года. Ранее на это намекала полугодовая бухгалтерская отчетность по РСБУ и ежемесячные данные по продажам алмазно-бриллиантовой продукции Группы Алроса. Они стабильно и существенно ухудшались с апреля 2019 года.

Несмотря на текущее ухудшение ключевых финансовых показателей, алмазодобывающая компания может направить на выплату полугодовых дивидендов до 100% от свободного денежного потока, который составил 28.3 млрд руб. Впрочем, указанной новости оказалось недостаточно для того, чтобы акции Алроса сумели уверенно отскочить вверх от недавно обновленного трехлетнего минимума. Они по-прежнему торгуются в опасной близости от значимого уровня поддержки, расположенного в районе 70 руб.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, —0.19%), Новатэк (NVTK RM, —0.16%), Русгидро (HYDR RM, —1.10%), Аэрофлот (AFLT RM, —0.91%), Транснефть-ап (TRNFP RM, —1.19%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанный прирост в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 подрос на 0.5%.

С учетом сильного закрытия рынка акций в США и вечернего роста нефтяных котировок, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.