По итогам торгов 19 августа индекс МосБиржи вырос на 1,26% до 2648,09 п., а РТС укрепился на 0,62% до 1247,53 п.

Поводом для роста российского рынка стали надежды на то, что ведущие центральные банки начнут более активно стимулировать экономическую активность. Соответственно, индексы Европы и США, да и азиатские, показывали существенный рост. К вечеру разогрелась и нефть, которая добралась до $59,5 за баррель Brent. Среди стимулов, которые могут появиться в ближайшее время, стоит отметить заявление министра финансов Германии о возможном выделении 50 млрд евро для поддержания роста экономики. В ЕЦБ также могут снизить ключевую ставку и вновь запустить количественную программу на фоне замедления инфляции до 1,0%.

Есть и локальные истории в виде повышения рейтингов 21 финансовой организации РФ агентством Fitch Ratings. На этом фоне подорожали бумаги Сбербанка на 1,09% и «ВТБ» на 0,7%. Новости о цене выкупа акций по 5450 рублей подтолкнули бумаги «ЛУКОЙЛа» вверх на 4,8% до 5240 рублей. Сильно перепроданные акции «ЭНЕЛ Россия» подскочили на 5,39%. Акции «Мечела» были среди самых слабых, упав на 2,89%. Слабость китайской экономики угрожает дальнейшим ухудшением финансовых показателей компании. Стоит также вспомнить об отчётностях. «АЛРОСА» (+0,14%) отчиталась о снижении прибыли по МСФО в II квартале на 47% при падении выручки на 21%. «Русагро» (-0,16%) сообщила о росте прибыли в I полугодии на 43% при увеличении продаж на 124%. Внимания также заслуживает макроэкономическая статистика, которая вряд ли должна порадовать розничный сектор. Рост оборота розничной торговли замедлился в июле до 1,0% при ожиданиях ускорения до 1,5%. Активность была оказалась сравнимой с цифрами предыдущей недели. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 41,508 млрд рублей.

Рубль чувствовал себя менее уютно, хотя в первой половине дня укреплялся в моменте до 66,25 за доллар. Давление на него оказывало глобальное укрепление доллара и ожидание спада в мировой экономике. Впрочем, если ведущие центральные банки развернут свои стимулы, то он будет одним из первых, кто отреагирует сильным укреплением благодаря своей высокой доходности. Впереди налоговый период, да и падение нефти приостановилось. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,56% до 66,89, а европейская валюта росла на 0,45% до 74,09.

Торги в США завершились ростом индексов. Американский Минторг вновь предоставил Huawei разрешение на срок до 90 дней для ведения бизнеса с американскими компаниями без лицензирования каждой сделки. Между тем список компаний на ограничение пополнился ещё 46 наименованиями фирм, которые сотрудничают с китайским телекоммуникационным гигантом. Глава Apple Inc. (+1,86%) Тим Кук провёл ужин с Д. Трампом в пятницу и сообщил ему, что тарифная война может очень больно ударить по бизнесу компаний. Д. Трамп обещал подумать об аргументах Кука. Советники самого Д. Трампа настойчиво говорят об отсутствии проблем в американской экономике. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, который голосовал против снижения ставки на июльском заседании, отметил, что Федрезерв не должен чрезмерно усердствовать на фоне отсутствия реальных существенных проблем. Рынок казначейских обязательств успокоился, но лишь частично. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась под отметкой 1,6%. По итогам торгов DJIA подрос на 0,96% до 26135,79 п., а S&P 500 поднялся на 1,21% до 2923,65 п.

Азиатские рынки продолжили рост. Протокол последнего заседания Резервного Банка Австралии показал, что регулятор готов снижать ставку в будущем, если это понадобится. Народный Банк Китая также внёс коррективы в свои ставки и предложил новый инструмент долгосрочного кредитования первоклассных заёмщиков. Ставка на пять лет составляет 4,85%, что ниже базовой ставки 4,9%. К 8:40 мск Nikkei 225 – 20666,16 п. (+0,50%), Hang Seng – 26315,91 п. (+0,09%), Shanghai Composite – 2882,49 п. (-0,02%).

Снижение рисков глобальной рецессии пока слабо влияет на нефть, которая вновь дешевела. Некоторую поддержку оказывают данные предварительного опроса Reuters по ожиданиям динамики изменения запасов в США. Неполный опрос показал, что на рынке прогнозируют снижение запасов нефти на 1,9 млн бар. за прошлую неделю. К 9:00 мск Brent – $59,81 (+0,12%), WTI – $56,17 (+0,05%), золото – $1506,6 (-0,33%), медь – $5734,24 (-0,02%), никель – $15810 (-0,69%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 98,32 п. Доходность по 10-летним обязательствам США упала к уровню 1,595%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,108 (+0,03%), GBP/USD – $1,212 (-0,03%), USD/JPY – 106,53 (-0,07%).

Предстоящий день будет беден на статистику. Соответственно, заявления политиков и представителей центральных банков продолжат оказывать наиболее сильное влияние. Китай корректирует механизмы кредитования бизнеса, в Германии говорят о стимулах, а в США убеждены в отсутствии рецессии с параллельной уверенностью более мягкой будущей политикой ФРС. Всё это толкает рынки вверх, хотя в большей степени называется туманом, который скрывает реальность. Реальность же заключается в продолжающейся торговой войне США и Китая, которая никуда не делась и всё ещё оказывает своё разрушительное действие на глобальную деловую активность.

Отечественный рынок продолжит рост благодаря внешнему оптимизму. Рубль также может вернуть себе часть потерь, так как его ослабление в последние дни оправдано лишь спекулятивными играми, а не реальными проблемами. Из корпоративных событий можно отметить возможное объявление дивидендов «Роснефти» за I полугодие, как и в ГМК «Норникель». Отчётность по МСФО также ожидается от ГМК «Норникель», «МТС», «Магнит».