Глобальные рынки вчера получили импульс к росту на новостях о разрабатываемых Германией мерах стимулирования экономики в случае наступления глубокой рецессии. В частности, правительство готово увеличить расходы бюджета на 50 млрд. евро, чтобы поддержать потребительские расходы и избежать масштабной безработицы. В СМИ также появилась информация о рассматриваемой в правительстве США идеи сокращения налога на заработную плату, правда официального подтверждения не последовало. Некоторую поддержку спросу на рисковые активы оказали и спекуляции вокруг реформы процентных ставок в Китае. Со стороны монетарных стимулов ожидания участников рынка в снижении ключевой ставки ЕЦБ укрепило продолжающееся замедление темпов роста инфляции в ЕС (1,1% г/г в июле, 1,0% г/г в июне).

Главным же событием недели становится публикация протоколов с последнего заседания ФРС в среду, здесь стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике процентных ставок. Вчерашнее высказывание главы ФРБ Бостона Э. Розенгрена об отсутствии необходимости снижения ставок при стабильной экономике идут вразрез с рынком, который рассчитывает на ключевую ставку на 25 б.п. ниже текущего уровня.

Что же касается торгового противостояния США-Китай, то вопреки высказываниям Д. Трампа Huawei вполне ожидаемо получила разрешение на продление на 90 дней покупок компонентов у американских компаний. Данный период позволит потребителям и бизнесу переориентироваться на продукцию других поставщиков. Долгосрочно это не меняет отношение США к Huawei, как к компании, представляющей угрозу национальной безопасности.

В целом, если говорить о состоянии настроений на глобальных рынках, то весьма вероятно, что сегодня рост ключевых индексов продолжится. Ожидания монетарных и фискальных стимулов, затишье в конфликте США и Китае и стабильные цены на нефть окажут поддержку.

Что же касается российского рынка, то вчера под влиянием позитивного внешнего фона и корпоративным новостям (Лукойл) индексу МосБиржи удалось приблизиться к отметке в 2650 пунктов. На наш взгляд, сегодня сильная отчетность Норникеля по итогам полугодия позволит индексу МосБиржи закрепиться выше уровня в 2650 пунктов. Также рассчитываем и на неплохие данные от МТС.