Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на умеренно позитивном внешнем фоне. Рост американского рынка акций и нефтяных котировок, а также новости вокруг Huawei окажут поддержку отечественному фондовому рынку.

ИНДЕКСЫ

С учетом сильного закрытия рынка акций в США и роста нефтяных котировок, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное, отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом, полагает он.

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,2-0,4%, вблизи отметки 2655 пунктов.

"В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1250 пунктов по индексу РТС. Обстановка на рынках акций в целом немного улучшилась после выхода сообщений о переносе сроков ввода ограничений на операции китайской корпорации Huawei в США и о рассмотрении администрацией президента США возможности снижения налога с заработной платы (последнее, однако, было опровергнуто Белым домом)", — комментирует Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Вместе с тем, основные факторы риска для инвесторов на развивающихся рынках остаются в силе и пока не позволяют говорить о восстановлении устойчивого восходящего тренда по региональным фондовым индексам, добавляет он.

Александр Осин из "Фридом Финанс" ожидает рост рынка в пределах 1% по индексу Мосбиржи. С его точки зрения индикатор будет колебаться в диапазоне 2630-2700 пунктов.

ВАЛЮТА

Рубль также может вернуть себе часть потерь, так как его ослабление в последние дни оправдано лишь спекулятивными играми, а не реальными проблемами, полагает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

На взгляд Сергея Дроздова из "Финама" текущее снижение курса национальной валюты носит исключительно инерционных характер, и на данном этапе отметка 67,15 рубля за доллар может стать пределом ослабления рубля, который в отсутствии внешних и внутренних шоков в среднесрочной перспективе начнет плавное движение в сторону отметки 65.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 67 рублей по паре доллар-рубль, считает Старцев.

Впрочем, Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что рубль продолжит следовать общемировым тенденциям и находиться под давлением. Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 66,6 —67,5 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на 0,96-1,35% в понедельник после новостей из Китая, которые подали инвесторам надежду относительно стабилизации мировой экономики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,22-0,24%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут: гонконгский Hang Seng Index растет на 0,15%, японский Nikkei 225 вырос на 0,58%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,08%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai перешел к снижению и теряет порядка 0,2%.

Стоимость нефти увеличивается на 0,42% — до 59,99 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,04% — 1,1084 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник вырос вместе с зарубежными площадками и нефтяными котировками, а также на фоне локальных историй.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,26% — до 2648,09 пункта, индекс РТС — на 0,62%, до 1247,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 37 копеек – до 66,89 рубля, евро — на 34 копейки, до 74,09 рубля, следует из данных Московской биржи.