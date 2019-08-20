Российский рынок акций начал неделю ростом индексов, двигаясь в общем направлении с мировыми рынками. Индекс РТС прибавил 0,6%, а индекс Мосбиржи поднялся почти на 1,3%. Лидером роста оказался ЛУКОЙЛа, котировки которого подскочили на 4,8% на новостях об объеме выкупа. Рубль ослаб.

Внешние рынки получили поддержку после заявлений Трампа о прогрессе на переговорах США и КНР, а также после сообщения министра торговли Соединенных Штатов Вилбура Росса о том, что введение ограничений на деятельность китайской компании Huawei в США будет отложено еще на 90 дней.

Цены на нефть вчера укрепились на опасениях о возможных перебоях с поставками после атак дронов на саудовские месторождения. Европейские рынки продолжили рост, начавшийся в пятницу, индекс EuroStoxx 50 прибавил 1,2%. Потребительская инфляция в еврозоне в июле оказалась на 0,1 п.п. ниже предварительной оценки и составила 1%, что является почти трехлетним минимумом. Базовая инфляция составила 0,9%. Слабая инфляция подогревает ожидания нового раунда смягчения политики ЕЦБ. Как сообщил вчера Bloomberg со ссылкой на ежемесячный обзор центробанка Германии, экономика страны близка к рецессии, поэтому правительство готовится принять меры по ее поддержке и разрабатывает бюджетные стимулы, которые могут быть запущены в случае спада.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил главе Евросовета Дональду Туску письмо с предложением пересмотреть условия брексита, в частности изменить условия, связанные с ирландской границей. Американский рынок вчера сохранил положительную динамику, индекс S&P 500 после роста в пятницу на 1,4% прибавил еще 1,2%. Азиатские рынки сегодня торгуются в небольшом плюсе, фьючерс на S&P 500 и нефтяные котировки меняются слабо.

Российский рынок начнет день вблизи вчерашних уровней закрытия.