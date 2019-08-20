Торговая активность на рынке локального долга вчера осталась невысокой: оборот в секции ОФЗ на МосБирже составил 12 млрд руб., что вдвое ниже среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее активно торговались ОФЗ-26217 (YTM 6,99%) и ОФЗ-25083 (YTM 7,05%), объем сделок с которыми составил 3 млрд руб. и 1 млрд руб. соответственно. По итогам сессии средний и дальний отрезки кривой сместились вверх на 1–2 бп вслед за общей коррекцией на валютном и локальном долговом рынках развивающихся стран. Короткие ОФЗ закрылись ростом доходностей на 3–5 бп. В результате, спред на отрезке 2–10 лет сократился, по нашим оценкам, на 2 бп. В числе отстающих оказались ОФЗ-26205 и ОФЗ-26217 (YTM 6,96%/6,99%), поднявшиеся в доходности на 5 бп, а также ОФЗ-26219 (YTM 7,24%), прибавивший 4 бп. ОФЗ-26228 и ОФЗ-26218 (YTM 7,40%/7,41%) продемонстрировали наиболее высокую устойчивость среди длинных выпусков, закрывшись на позициях предыдущего дня.

Что касается других сегментов, реальная доходность линкера ОФЗ-52002 (YTM 3,53%) повысилась на 5 бп (-0,3 пп в цене), в то время как ОФЗ-52001 (YTM 3,44%), как и флоутеры, закрылся без существенных изменений. Доходности 10-летних локальных облигаций большинства других развивающихся стран вчера выросли на 2–10 бп. Сильнее остальных смотрелись 10-летние бумаги Индонезии, опустившиеся в доходности на 9 бп. Польские облигации, наоборот, отстали от рынка, подскочив в доходности на 15 бп.

Центральным событием сегодняшнего дня является объявление Минфином параметров еженедельного первичного аукциона. На наш взгляд, с учетом более низкой, чем обычно, торговой активности на вторичном рынке и сохраняющейся волатильности в рисковых активах Минфин на этот раз не станет предлагать к размещению длинные облигации. Мы полагаем, что вместо этого министерство попробует протестировать спрос на флоутер нового формата ОФЗ-24020, который как раз с этой недели становится доступным для размещения на аукционах. Кроме того, поскольку нынешняя неделя является третьей неделей месяца, инвесторам также может быть предложен ОФЗ-52002 (YTM 3,53%). Как и на предыдущих аукционах, лимит предложения данной бумаги, вероятно, будет близок к 5 млрд руб.