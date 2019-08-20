Qiwi показала сильные финансовые результаты за 2к19 – в частности, скорректированная EBITDA превысила консенсус-прогноз на 16%. Рост по платежным сервисам был по-прежнему обусловлен расширением в сегментах электронной коммерции и денежных переводов, чему способствовало развитие продуктов для цифровых развлечений (особенно букмекерского бизнеса), индивидуальных предпринимателей и участников экономики совместного потребления. Компания считает Рокетбанк финтех-проектом и планирует частичную или полную продажу актива, которая в случае фактической реализации была бы, на наш взгляд, позитивным событием. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 25 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 36%. По бумагам Qiwi подтверждаем рекомендацию Покупать.

Выручка. Скорректированная чистая выручка Qiwi увеличилась на 23% г/г, до 5,6 млрд руб. (на 3% выше консенсус-прогноза), чему способствовал рост выручки от платежных сервисов (+35% г/г) и по картам СОВЕСТЬ (до 283 млн руб. во 2к19 против 58 млн руб. во 2к18). Выручка от услуг электронной коммерции повысилась на 25% г/г, замедлившись по сравнению с 40% г/г в 1к19 (в связи с высокой базой и эффектом Чемпионата мира по футболу за 2к18), но соответствовала нашим ожиданиям. Рост в сегменте денежных переводов ускорился до 73% г/г против 33% г/г в 1к19, что было по большей части обусловлено ростом выручки от услуг для индивидуальных предпринимателей, хотя к этому сегменту также относится часть выручки Qiwi от обслуживания букмекерского бизнеса.

Показатели прибыли. Скорректированная EBITDA выросла на 90% г/г, до 2,6 млрд руб. (на 16% выше консенсус-прогноза), что подразумевает повышение рентабельности до 47% во 2к19 по сравнению с 31% во 2к18. Рост рентабельности был отчасти обусловлен разовым эффектом от перехода на IFRS 16, но его воздействие равнялось приблизительно 2 пп. Таким образом, показатели прибыли улучшились в основном благодаря росту скорректированной чистой выручки и сокращению расходов на персонал и маркетинг в связи с переводом Точки в совместное предприятие с Открытием. В текущем квартале на прибыли могут сказаться дополнительные расходы, связанные с изменением программ компенсации.

Рокетбанк. Руководство представило Совету директоров стратегический план развития Рокетбанка. Рокетбанк рассматривается как финтех-компания, призванная упростить повседневные денежные операции для поколений Y и Z. Рокетбанк продолжит развивать свои продукты. Совет директоров Qiwi пришел к выводу, что бизнес-план Рокетбанка не совместим с основными направлениями деятельности Qiwi. Исходя из этого, компания начала изучать возможности частичной или полной продажи Рокетбанка.

Дивиденды и плановые показатели. Совет директоров Qiwi, как мы и ожидали, утвердил дивиденды за 2к19 в размере 0,28 долл. на одну акцию (дивидендная доходность за квартал – 1,5% по вчерашней цене закрытия) – на том же уровне, что и за 1к19. Компания частично обновила свои плановые показатели на весь 2019 г., повысив их по росту общей скорректированной чистой выручки, по росту скорректированной чистой выручки от платежных сервисов и по росту чистой прибыли от платежных сервисов, а также подтвердила план по росту общей скорректированной чистой прибыли. Плановые показатели включают инвестиции в Рокетбанк за весь 2019 г. Qiwi полагает, что промежуточные результаты соответствуют среднесрочным планам, которые были представлены в ходе встречи с инвесторами в 2018 г.