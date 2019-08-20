Алроса показала скромные финансовые результаты: денежный поток был слабее ожиданий, план по продажам на 2019 г. был снижен. Это может указывать на ограниченное восстановление рынка в 3к19, исходя из чего дивидендная доходность за весь год может составить лишь 6,3%. Мы снижаем наш прогноз по прибыли на 2019 г., но оставляем оценки на 2020 г. в целом без изменений, ожидая постепенное улучшение конъюнктуры рынка. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 110 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 60%. По бумагам Алросы подтверждаем рекомендацию Покупать.

EBITDA выше прогнозов за счет аккумулирования товарных запасов. EBITDA превысила консенсус-прогноз и нашу оценку в основном благодаря более низкой себестоимости реализации. Следует отметить, что это было по большей части обусловлено аккумулированием товарных запасов, которое оказало более существенное, чем мы ожидали, воздействие, в то время как производственные затраты в сумме 25,8 млрд руб. соответствовали нашим расчетам (более высокие расходы на оплату труда были компенсированы снижением расходов на уплату НДПИ).

Свободный денежный поток ниже прогнозов ввиду увеличения оборотного капитала. Несмотря на превышение по EBITDA, cвободный денежный поток в размере 2,4 млрд руб. оказался на 35% ниже нашей оценки по причине более существенного увеличения оборотного капитала. Принимая во внимание процентные расходы и полученные раньше ожиданий дивиденды от Катоки (мы ожидали их в 3к19), показатель FCFE составил 1,3 млрд руб., оказавшись на 9% ниже нашей оценки и на 19% ниже консенсус-прогноза.

Коэффициент дивидендных выплат на уровне 100%, поскольку долговая нагрузка остается невысокой. В связи со снижением денежного потока во 2к19 коэффициент чистый долг / EBITDA в отчетном квартале практически не изменился и составил 0,3x. Поскольку значение остается ниже 0,5x, руководство рекомендовало выплатить в виде дивидендов 100% суммы FCFE за 1п19, что соответствует 3,84 руб. на одну акцию и доходности 5,3%.

Снижение плана по продажам указывает на ожидания незначительного восстановления рынка до конца 2019 г. Компания немного увеличила производственный план – до 38,5 млн каратов, однако снизила план по продажам на 2019 г. до 32–33 млн каратов. Это ниже нашего прогноза в 37,4 млн каратов. Хотя Алроса подтвердила, что ожидает улучшения конъюнктуры рынка ближе к концу 3к19, снижение плана по продажам может указывать на то, что восстановление рынка будет незначительным.

Коэффициент дивидендных выплат за 2п19 может равняться 70% ввиду увеличения долговой нагрузки. Несмотря на снижение плана капиталовложений до 23,4 млрд руб., показатель FCFE за 2п19, по нашим расчетам, составит лишь 6 млн руб. С учетом дивидендов к выплате за 2п19 чистая долговая нагрузка достигнет 1,0x, исходя из чего коэффициент дивидендных выплат за 2п19 будет равен 70%, а дивидендная доходность за весь 2019 г. составит 6,3%.

Наша оценка EBITDA за 2019 г. на 19% ниже консенсус-прогноза. Снижение плана по продажам предполагает уменьшение на 13% и 23% наших прогнозов на 2019 г. по продажам и EBITDA соответственно. Теперь по итогам года мы ожидаем EBITDA на уровне 94 млрд руб., что на 19% ниже консенсус-прогноза.