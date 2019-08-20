"Русагро": завершение сезона высоких цен
Русагро опубликовало хорошие финансовые результаты за 2к19, последний квартал 2019 сельскохозяйственного года по основным видам продукции. EBITDA выросла на 16% г/г, что соответствует нашей оценке. В прошедшем сезоне мы отметили улучшение баланса спроса и предложения во всех бизнес-сегментах Русагро, а также благоприятную ценовую конъюнктуру.
Теперь внимание переключается на новый сезон: ввиду рисков избыточного предложения сахара мы придерживаемся осторожной оценки перспектив роста компании – по меньшей мере, до сентября, когда сформируется окончательный баланс. Реализация значительных объемов товарных запасов сахара и зерна способствовала росту свободного денежного потока в 1п19 до 12 млрд руб., что позволило компании сократить долговую нагрузку согласно плану (чистый долг на конец периода составил 44 млрд руб. по сравнению с 54 млрд руб. в конце 2018 г.).
Мы оставляем наши финансовые оценки без изменений, а также сохраняем прогнозную цену на 12 месяцев на уровне 14,50 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 34%. По бумагам Русагро подтверждаем рекомендацию Покупать.
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