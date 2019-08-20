Роснефть 21 августа представит результаты за 2к19 по МСФО. Мы полагаем, что EBITDA в квартальном сопоставлении снизилась из-за сокращения добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+ и увеличения запасов вследствие перебоев в поставках по трубопроводу Дружба. В то же время на фоне нормализации неоперационных расходов чистая прибыль, по нашим оценкам, выросла, что может оказать поддержку дивидендам: мы прогнозируем промежуточную дивидендную доходность на уровне 3,3%.

Снижение объема продаж из-за перебоев в экспортных поставках. Хотя добыча Роснефти сократилась примерно на 1,2% к/к вследствие ограничений ОПЕК+, мы полагаем, что снижение продаж на 3,5% к/к было обусловлено перебоями в поставках по трубопроводу Дружба. Вдобавок к этому Роснефть, по нашим оценкам, сократила выпуск нефтепродуктов на 3% к/к. Таким образом, несмотря на рост цен на нефть в квартальном сопоставлении на 5,8 долл./барр., мы прогнозируем рост выручки в отчетном периоде всего на 1% к/к, до 31,7 млрд долл. Между тем мы ожидаем, что объем запасов, который увеличился, согласно нашим расчетам, примерно на 3 млн т, в 2п19 вернется к нормальному уровню.

Рост налогов, кроме налога на прибыль. По нашим оценкам, сумма налогов, кроме налога на прибыль, должна была увеличиться на 9% к/к, до 14,0 млрд долл. Это связано с ростом мировых цен на нефть, который должен был привести к увеличению расходов на уплату экспортных пошлин (с учетом отрицательного лага при расчете ставки пошлины, составляющего 0,7 долл./т) и НДПИ соответственно на 20,9% к/к и 14,0% к/к. Мы ожидаем снижения коммерческих, общих и административных расходов на 32% к/к (вследствие эффекта высокой базы 1к19) при одновременном росте операционных расходов на 3% к/к. В сумме это должно привести к снижению EBITDA на 6,3% к/к, до 7,3 млрд долл.

Нормализация внереализационных расходов. Мы прогнозируем значительные улучшения в части внереализационных расходов за счет эффекта высокой базы: в 1к19 Роснефть отразила связанные с налоговым маневром списания на сумму 1,2 млрд долл.; по итогам 2к19 никаких списаний, по нашим оценкам, быть не должно. Результатом этих улучшений должен стать 17%-й рост (к/к) чистой прибыли, которую мы прогнозируем на уровне 2,3 млрд долл. Также мы ожидаем, что Роснефть покажет значительный свободный денежный поток – 2,6 млрд долл. до изменений в оборотном капитале. Исходя из прогнозируемой нами чистой прибыли за 1п19 (4,3 млрд долл.) и 50%-го коэффициента дивидендных выплат, мы ожидаем, что по итогам полугодия Роснефть может выплатить дивиденды в размере 13,26 руб. (0,21 долл.) на акцию, что предполагает дивидендную доходность, равную 3,3%. Как ожидается, Совет директоров представит свою рекомендацию по размеру дивидендов до конца текущего месяца.