Прогноз результатов Мосбиржи за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 15% г/г
В пятницу 23 августа Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2к19.
По нашим оценкам, во 2к19 чистая прибыль Московской биржи повысилась на 15,0% г/г (до 5,6 млрд руб.) за счет значительного роста комиссионных доходов, который нивелировал увеличение операционных расходов (+12% г/г). Тем не менее рентабельность EBTDA, по нашим расчетам, снизилась в годовом сопоставлении на 1,7 пп, до 72%. Наш прогноз чистой прибыли на 2,6% превышает консенсус-прогноз. В ходе телеконференции нас в первую очередь будут интересовать актуальные ожидания менеджмента в отношении роста операционных расходов по итогам года, а также взгляд на перспективу восстановления резервов, сформированных в 2018–2019 гг.
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