В пятницу 23 августа Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2к19. 

По нашим оценкам, во 2к19 чистая прибыль Московской биржи повысилась на 15,0% г/г (до 5,6 млрд руб.) за счет значительного роста комиссионных доходов, который нивелировал увеличение операционных расходов (+12% г/г). Тем не менее рентабельность EBTDA, по нашим расчетам, снизилась в годовом сопоставлении на 1,7 пп, до 72%. Наш прогноз чистой прибыли на 2,6% превышает консенсус-прогноз. В ходе телеконференции нас в первую очередь будут интересовать актуальные ожидания менеджмента в отношении роста операционных расходов по итогам года, а также взгляд на перспективу восстановления резервов, сформированных в 2018–2019 гг. 