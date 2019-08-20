Российская валюта накануне пробила отметку 67 в паре с долларом впервые с февраля текущего года.

Рубль вчера слабел в русле валют развивающихся стран, потеряв 0.6% в паре с «американцем» и 0.5% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) снизился практически на 1%.

Не смог оказать поддержку рублю и период налоговых выплат, пик которых приходится на 26 августа. В своем прогнозе, который был опубликован в начале августа, мы отмечали, что на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках участники рынка склонны довольно эмоционально реагировать на негативные новости или новые порции плохих макроэкономических данных. Это повышает риски краткосрочных резких движений на рынках по сценарию декабря 2018 года. В таком сценарии рубль может достигать более слабых отметок, чем те, что указаны в прогнозе (66 в паре с долларом на конец года). Сегодня на фоне относительно спокойного внешнего фона рубль может попытаться отыграть часть потерянных накануне позиций. При этом в паре с евро у российской валюты больше шансов продемонстрировать неплохую динамику на фоне обсуждения вотума недоверия итальянскому правительству в Сенате Италии.