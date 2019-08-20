РусАгро (AGRO LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представила финансовые результаты за 2К19 по МСФО. Выручка не преподнесла никакого заметного сюрприза, так как месяц назад компания уже сообщала свои предварительные показатели в операционных результатах. Рентабельность EBITDA за 2К19 оказалась временно слабой, так как в сахарном и мясном сегментах производственные расходы опередили выручку. Консолидация Солнечных продуктов вызвала рост выручки РусАгро, однако оказала лишь ограниченное влияние на EBITDA, так как компания постепенно получает контроль над этим активом. Вклад Солнечных продуктов в EBITDA РусАгро станет заметным с 3К19. При выручке 73,5 млрд руб. за 1П19 мы считаем, что текущий консенсус-прогноз агентства Bloomberg на 2019 г. в размере 114 млрд руб. достаточно консервативен. Тем не менее, прогноз EBITDA в размере 21 млрд руб. (против фактической цифры за 1П19 8,8 млрд руб.) вполне адекватен, пока рынок не может оценить эффект Солнечных продуктов на EBITDA. В целом мы считаем результаты и объявление о дивидендных выплатах нейтральными для акций компании.