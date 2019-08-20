Неделя для российских суверенных евробондов началась негативно, впервые с начала месяца котировки снизились. Такое движение было вызвано восстановлением доходности UST10, которая в понедельник выросла до 1,61%, то есть на 4 б.п. Большинство евробондов других стран ЕМ не отреагировали на это движение и были стабильны, поскольку поддержку им оказало повышение спроса на рисковые активы. Однако даже несмотря на рост цены на нефть почти на 2% до 59,7 долл./барр. (часть роста была уже после закрытия торгов в РФ), российские бумаги выглядели несколько хуже аналогов. В частности, длинные выпуски повторили динамику базового актива и подешевели на 0,5–0,6 п.п., а их доходности выросли на 3–4 б.п. Потери среднесрочных бумаг были достаточно скромными, не более 0,2 п.п. от номинала. В связи с этим, даже несмотря на снижение напряженности на рынке, спреды пока остаются вблизи недавних максимумов, и возобновления интереса к активам развивающихся стран пока не наблюдается.

Корпоративные еврооблигации торговались нейтрально. В корпоративном сегменте динамика вчера очень вялой. В нефтегазовом секторе котировки большинства бумаг не изменились, и только длинные выпуски Газпрома подешевели на 0,2–0,3 п.п. Бумаги госбанков вчера также были в незначительном минусе, они потеряли примерно по 0,1 п.п. от номинала. Отметим, что спреды субордов Сбербанка к старшим выпускам остаются расширенными, и если нормализация ситуации на глобальных рынках продолжится, то шанс к сужению есть. Евробонды металлургов менялись в цене разнонаправленно в пределах 0,1 п.п., а выпуск NLMKRU’26 (YTM 3,9%) отличился ростом на 0,2 п.п. Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 утром немного снизилась, цены на нефть – в плюсе. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, котировки фьючерсов на американские индексы понемногу подрастают.