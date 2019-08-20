Страхи прошлой недели постепенно улетучились, и на рынок пришло достаточно благостное настроение. Можно даже сказать, несколько расслабленное. Да, котировки растут, но это даже не столько заслуга покупателей, а заслуга продавцов, многие из которых сейчас просто ушли с рынка. И поэтому обороты на торгах находятся на среднем уровне и на 25 — 30 процентов ниже, чем они были неделю назад.

Но в любом случае вчерашний день отметился своей полной предсказуемостью со старта основной торговой сессии и до самого ее окончания. Точнее, весь рост случился собственно в первые минуты торгов, а затем участники рынка просто «доигрывали партию». И таким образом, благодаря вчерашнему росту, быки полностью отыграли потери прошлой недели и вернулись на исходные позиции — то есть именно на те уровни, на которые вышли индексы после того, как «отвалились» от исторических максимумов, достигнутых в самом конце июля.

Что касается отраслевого среза, то по итогам вчерашнего дня даже сложно выделить особо какой-либо отдельный сегмент. Все основные сектора — начиная от здравоохранения и заканчивая акциями технологических компаний — дружно росли и в итоге подорожали в среднем от 0,9% до 1,2%. Может быть чуть хуже смотрелись акции финансовых компаний, которые выросли в среднем на 0,7%. Но финансовый сектор сейчас и так ходит в отстающих. На фоне снижающихся процентных ставок перспективы этого сектора выглядят не очень хорошо.

А вот на уровне отдельных акций вчера можно отметить сегмент акций независимых нефте- и газо- добывающих и перерабатывающих компаний. Акции этого сегмента весь последний месяц находятся под жесточайшим давлением. И только в среднем за месяц они потеряли до 10% своей капитализации. И вот вчера случился «отходняк». Инвесторы вдруг вспомнили об этих акциях и, по-видимому, поняли, что они в моменте недооценены. И понеслась… Многие акции этого сегмента выросли на 3-5%. А акции совсем уж «униженного и оскорбленного» Southwestern Energy (SWN, +8,33%) улетели более чем на 8%! Ну а про супер спекулятивную «фишку» — Chesapeake Energy (CHK, +15,11%) вообще можно и не говорить. Здесь мы увидели просто полет в открытый космос. Хотя, конечно, надо признать, что дальнейшие перспективы роста и SWN, и CHK совершенно не очевидны.

Кого еще следует отметить по итогам вчерашнего дня, так это компанию NVidia (NVDA, +7,03%). Акции этой компании прыгнули вверх более чем на 7% после того, как появилась информация о соглашении между NVidia (NVDA) и Microsoft (MSFT) о включении технологии трассирующих лучей RTX, которая разработана NVidia, в видеоигру Minecraft — один из хитов Майкрософта.

Ожидания рынка 20 августа

Сегодня мало что изменилось по сравнению со вчерашним днем. Никаких новостей — ни хороших, ни плохих — не прибавилось. И поэтому можно было бы надеяться на продолжение вчерашних покупок и вчерашнего роста. Но… вряд ли… Почему? Да потому, что на самом деле особых поводов для серьезного роста просто нет. Был локальный повод вернуться на исходные позиции, оставленные неделю назад. И рынок сделал то, что хотел — вернулся. Ну, а что дальше то? Все страхи как были, так и остались и никуда они не ушли.

Поэтому сегодня на фоне отсутствия каких бы то ни было новостей и выхода важных макроданных, участники рынка скорее всего просто попытаются закрепиться на достигнутых уровнях. И вероятнее всего торговля будет вестись вблизи нулевых отметок с робкими попытками вытащить рынок чуть повыше. Но удастся ли это сделать — еще вопрос. И понятно пока только одно — никто никуда спешить не будет, обороты будут невелики, а волатильность низкой.