Во вторник, 20 августа, российский фондовый рынок подрастает вторую сессию подряд вслед за остальными мировыми торговыми площадками: индекс Мосбиржи прибавляет 0,6%, а РТС – 0,8% благодаря укрепляющемуся на 0,3% рублю.

В очередной раз формированию настроений на фондовых рынках способствовали твиты американского президента: так, вчера Д.Трамп высказался, что ждет от ФРС действий по снижению ключевой ставки на 100 б.п. в кратчайшие сроки. Инвесторы, понимая, что давление президента на банковского регулятора рано или поздно может возыметь нужный эффект, возобновили покупки подешевевших активов.

Помимо этого, дополнительную поддержку рынкам оказали новые шаги Народного банка Китая для поддержки бизнеса и экономики страны: регулятор, как и обещал, изменил бенчмарк стоимости кредитов, выдаваемых коммерческим банкам, что эквивалентно снижению стоимости корпоративного фондирования примерно на 45 б.п., а также отметил, что продолжит искать другие меры снижения стоимости кредитования для малого и среднего бизнеса.

Озвученные экономические стимулы Народного банка Китая в совокупности со вчерашним решением США продлить Huawei разрешение на покупки технологий и оборудования у американских поставщиков еще на 90 дней и недавним переносом срока введения новых 10%-ных пошлин на китайские товары до 15 декабря немного сгладили опасения глобальных инвесторов по поводу эскалации торговых войн и их губительного эффекта на экономику «Поднебесной».

Восстановившийся аппетит к риску участников торгов обеспечил спрос на подешевевшие российские активы в том числе. А укрепившийся за последнее время доллар способствовал предпочтению компаний, ориентированных на экспорт: поэтому сегодня наибольший рост показывают нефтегазовый и горнометаллургический сектора.



