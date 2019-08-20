Акции "Норникеля" - одни из самых привлекательных в металлургическом секторе
Металлургическая компания «Норильский Никель» представила финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года. Выручка компании увеличилась на 7,9% г/г до $6,3 млрд, а чистая прибыль – на 81,3% г/г до $3 млрд. Улучшение результатов связано с ростом производства всех металлов, особенно, палладия на 10% г/г до 1,5 тыс. унций и платины на 16% г/г до 388 тыс. унций. Производство меди и никеля выросло более скромными темпами роста – 9% г/г до 261,3 тыс. тонн и 6% до 109,7 тыс. тонн соответственно.
Положительным фактором в росте финансовых показателей также выступило увеличение цен на ряд металлов, прежде всего, палладия, котировки которого неоднократно обновляли исторические максимумы в течение полугодия. Учитывая то, что цены на никель с начала 2 полугодия 2019 года выросли более чем на 25% г/г до $16 тыс. за тонну, можно ожидать продолжение положительной динамики финансовых показателей «Норильского Никеля» до конца года.
Инвесторы пристально следят за показателем EBITDA компании, так как из него выплачиваются дивиденды. EBITDA «Норильского Никеля» выросла на 21% г/г до $3,7 млрд. При этом соотношение чистый долг / EBITDA сократилось до 0,8х, и поскольку оно менее 1,8х, то «Норильский Никель» направит на дивиденды 60% EBITDA. Таким образом, дивиденд за 1 полугодие составит рекордные 883,93 руб. на акцию, а дивидендная доходность превысит 5,5%. Последний день для покупки акций для участия в дивидендах – 3 октября 2019 года. На фоне слабых финансовых результатов «Алросы» и сталелитейных компаний акции «Норильского Никеля» – одни из самых привлекательных в металлургическом секторе.
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