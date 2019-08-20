Норникель опубликовал сильные финансовые результаты за 1П19: EBITDA выросла на 21% г/г, превысив консенсус-прогноз на 4% и оценку АТОНа на 3%. Промежуточные дивиденды составят 884 руб. на акцию (исходя из выплаты 60% EBITDA), что соответствует внушительной 6%-й дивидендной доходности. Совокупная доходность по итогам года, таким образом, должна превысить 12%, поскольку EBITDA за второе полугодие, вероятно, будет выше, чем за первое. Норникель остается нашим фаворитом в металлургическом секторе. Его акции по-прежнему дешевы: они котируются лишь по 5.0x EV/EBITDA при текущих спотовых ценах на металлы и курсе рубля (против 6.4x в среднем за пять лет), а дивидендная доходность прогнозируется на уровне около 13%. Мы считаем, что высокая рентабельность (59% по EBITDA) и диверсифицированный ассортимент продукции  защищают прибыль Норникеля от неблагоприятных изменений макроэкономической конъюнктуры.