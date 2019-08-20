"Норникель": дивидендная доходность около 13%
Норникель опубликовал сильные финансовые результаты за 1П19: EBITDA выросла на 21% г/г, превысив консенсус-прогноз на 4% и оценку АТОНа на 3%. Промежуточные дивиденды составят 884 руб. на акцию (исходя из выплаты 60% EBITDA), что соответствует внушительной 6%-й дивидендной доходности. Совокупная доходность по итогам года, таким образом, должна превысить 12%, поскольку EBITDA за второе полугодие, вероятно, будет выше, чем за первое. Норникель остается нашим фаворитом в металлургическом секторе. Его акции по-прежнему дешевы: они котируются лишь по 5.0x EV/EBITDA при текущих спотовых ценах на металлы и курсе рубля (против 6.4x в среднем за пять лет), а дивидендная доходность прогнозируется на уровне около 13%. Мы считаем, что высокая рентабельность (59% по EBITDA) и диверсифицированный ассортимент продукции защищают прибыль Норникеля от неблагоприятных изменений макроэкономической конъюнктуры.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190820/830254137.html