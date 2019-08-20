Вторая половина августа на фондовом рынке РФ пройдет под знаком восстановления
С момента предыдущего обзора российская валюта ослабла к доллару США почти на 2,5%. Таким образом, наш прогноз недельной давности о грядущем ослаблении рубля на величину порядка 3% оказался практически реализованным. С учетом текущей ситуации, рассчитывать на продолжение ослабления уже не следует. На наш взгляд, текущие уровни вновь стали привлекательными для продажи иностранной валюты и создают условия поиска возможностей для игры на восстановление рубля.
На рынке российских акций локальная перегретость устранена, и текущие уровни могут вновь привлечь участников рынка для спекулятивной игры на повышение.
Во-первых, очередное ослабление рубля, которое отмечено в рамках последних трех недель, улучшает позиции экспортеров. В этой связи можно рассчитывать на некоторую положительную переоценку акций экспортоориентированных эмитентов. В их числе можно отметить акции Газпрома.
Во-вторых, повышение со стороны Fitch суверенного рейтинга России и последующее повышение рейтингов дефолта эмитентов некоторых субъектов Федерации и ведущих российских компаний, в том числе представителей банковского сектора, — расширяют возможности для притока иностранных инвестиций. В данном случае можно обратить внимание на покупку акций Сбербанка.
В третьих, основные ожидания в части активности монетарных властей в сентябре сводятся к прогнозам снижения ставок. В первую очередь речь идет об ожиданиях снижения ставки со стороны ФРС (18 сентября) и аналогичного шага со стороны Банка России (06 сентября). Смягчение денежно-кредитной политики в данном случае способно оказать благоприятное влияние на широкий круг компаний, что может найти отражение в восстановительной динамике индексов МосБиржи и РТС.
Таким образом, во второй половине августа можно ожидать восстановительную динамику как по российской валюте, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190820/830254179.html