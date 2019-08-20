С момента предыдущего обзора российская валюта ослабла к доллару США почти на 2,5%. Таким образом, наш прогноз недельной давности о грядущем ослаблении рубля на величину порядка 3% оказался практически реализованным. С учетом текущей ситуации, рассчитывать на продолжение ослабления уже не следует. На наш взгляд, текущие уровни вновь стали привлекательными для продажи иностранной валюты и создают условия поиска возможностей для игры на восстановление рубля.

На рынке российских акций локальная перегретость устранена, и текущие уровни могут вновь привлечь участников рынка для спекулятивной игры на повышение.

Во-первых, очередное ослабление рубля, которое отмечено в рамках последних трех недель, улучшает позиции экспортеров. В этой связи можно рассчитывать на некоторую положительную переоценку акций экспортоориентированных эмитентов. В их числе можно отметить акции Газпрома.

Во-вторых, повышение со стороны Fitch суверенного рейтинга России и последующее повышение рейтингов дефолта эмитентов некоторых субъектов Федерации и ведущих российских компаний, в том числе представителей банковского сектора, — расширяют возможности для притока иностранных инвестиций. В данном случае можно обратить внимание на покупку акций Сбербанка.

В третьих, основные ожидания в части активности монетарных властей в сентябре сводятся к прогнозам снижения ставок. В первую очередь речь идет об ожиданиях снижения ставки со стороны ФРС (18 сентября) и аналогичного шага со стороны Банка России (06 сентября). Смягчение денежно-кредитной политики в данном случае способно оказать благоприятное влияние на широкий круг компаний, что может найти отражение в восстановительной динамике индексов МосБиржи и РТС.

Таким образом, во второй половине августа можно ожидать восстановительную динамику как по российской валюте, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России.