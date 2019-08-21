По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением на фоне комментариев президента США Дональда Трампа по торговой сделке с Китаем. Рынки негативно отреагировали на заявления президента США о том, что Белый дом в настоящий момент не готов заключить сделку с Пекином. Не способствовала оптимизму и речь госсекретаря США Майка Помпео, который в интервью CNBC объявил, что Huawei — не единственная компания из Поднебесной, которая несет риски для безопасности Соединенных Штатов.

Индекс широкого рынка S&P 500 во вторник снизился на 0,79%, закрывшись на отметке 2900,51 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,66%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,68%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на шесть базисных пунктов до 1,55%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на четыре базисных пункта — до —0,69%.

Как мы отмечали ранее, ключевым событием на текущей неделе будет речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул. Сегодня же инвесторы сосредоточат свое внимание на протоколах июльского заседания ФРС.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,64%, закрывшись на отметке $60,12. Игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой запасы "черного золота" в США на прошлой неделе упали на 3,45 миллионов баррелей. Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на фондовых площадках определят направление движения нефтяных цен до конца текущей недели. Ближайшие сопротивления во фьючерсном контракте Brent расположены на отметках $60,58 и $61,05.

Индекс МосБиржи на торгах во вторник вырос на 0,93%, закрывшись на отметке 2672,84 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2660 и 2615 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 125500 и 123500. Сопротивления — 127100 и 128150 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,56 руб./$, прибавив 0,49% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66,40 и 66. Сопротивления расположены на уровнях 66,80 и 67,15.