Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Мировые индексы в ходе вчерашних торгов преимущественно корректировались, в отличие от нефтяных цен, в частности Brent в азиатскую сессию закрепилась выше $60 за баррель. Активность участников рынка снижается в ожидании сегодняшней публикации протоколов с последнего заседания FOMC, а также скорой встречи глав мировых ЦБ, где, вероятнее всего, подтвердится намерение смягчать монетарный курс, однако ключевой будет позиция ФРС, которая пока не признает переход к циклу снижения, говоря лишь о локальной корректировке из-за слабой инфляции и ради поддержания экономики перед угрозой торгового спора. В условиях этой неопределенности покупателей на рынке немного.

При этом если протоколы FOMC и итоги симпозиума с участием ведущих ЦБ не ухудшат настроения инвесторов, вполне вероятным будет продолжение роста мировых индексов, в особенности американских. В последние дни появился целый ряд поводов для роста, среди которых возможная личная встреча Трампа и Си Цзиньпина, а также разрабатываемый план по снижению налогов в США. Трамп вчера подтвердил работу над проектом, хотя принятие такого решения не гарантировано. Именно налоговая реформа обеспечила ралли индексов в 2017 году, но тогда снижение налогов затронуло компании, сейчас речь идет о выплатах граждан, что должно активизировать потребительскую активность, хоть и еще больше увеличит долговую нагрузку бюджета. Неприятным событием для европейского рынка стала отставка правительства Италии, которое работает всего около года, политические проблемы, как и ранее, могут привести к росту волатильности в регионе.

Цены на нефть перешли к активному росту на фоне сообщения из США. Власти призывают закрыть порты и морской проход для танкеров из Ирана, продолжающего продавать нефть. Это грозит увеличением напряженности в регионе, поэтому нефть способна продолжить рост как минимум до публикации недельных запасов.

Рубль и российский рынок акций укреплялись, ориентируясь на сырье, и сегодня также может быть неплохой день. Обращаем внимание на Норникель, который представил ожидаемо сильный отчет по итогам 1П 2019. Рост финансовых показателей стал поводом для увеличения дивидендов. Совет директоров рекомендовал направить за 1 полугодие 883.9 руб. на акцию, что почти на 110 руб. больше по сравнению с прошлым годом. В ближайшие дни акции компании должны достигнуть 16 тыс., спрос на металлы Группы и цены на сырье остаются высокими. Результаты МТС также оцениваем положительно.