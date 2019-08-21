Российские акции снова прибавили в стоимости. Комментарии Марка Мобиуса, соучредителя и партнера в Mobius Capital Partners, поддержали цены на золото. Однако, заявление Госсекретаря США Майка Помпео о том, что Huawei Technologies Co. не единственная китайская компания, которая создает риски, вновь указали рынку на ухудшение инвестиционной ситуации. Прозвучавшее ранее заявления президента США о том, что он не готов пока к сделке с Китаем и хотел бы видеть «большое» снижение ставок ФРС, оживили спрос на «трежериз». На этом фоне сезонный спад ликвидности не позволил американскому рынку закрепиться вечером на территории позитивных изменений.

Роснефть (+0,97%) опубликовала позитивные производственные итоги за первое полугодие 2019 года. С учетом текущего тренда в добыче — в рамках которого за полгода добыто 114,43 млн тонн против 112 млн тонн за тот же период 2018 г. и 112,2 млн тонн за первое полугодие 2017 года — компания в текущем году, вероятно, сохранит целевые долгосрочные показатели прироста нефтедобычи на уровне порядка 2%(г/г). Характерным представляется наметившееся увеличение в выручке доли добычи, с опережающими темпами прироста добычи газа.

МТС (-0,31%) во 2-м квартале показала прирост выручки и рентабельность по чистой прибыли на уровне 9,4%(г/г) и 10,4%. Годовой прирост выручки компании существенно ускорился и заметно отклонился вверх от трендов, сформированных с учетом показателей ключевого рынка компании.

Торговая идея – МMК (-0,5%) Спек. покупка, ТР 40 руб. Газпром обратился в правительство с заявлением о рисках повышения цен на трубы большого диаметра на 15% в связи с вводимыми с 1 декабря ЕЭК ограничениями на импорт. Ситуация отражает важность для отрасли наметившейся централизованной поддержки металлургических компаний.

Ожидаем повышения в пределах 0,5% при поддержке сырьевых рынков и расчете на позитивную реакцию на отчет о сессии ФРС. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2660-2720 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 66,75-66,30.