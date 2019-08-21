Вчера российский рынок акций вновь шел против мирового тренда. Американские и европейские площадки закрылись в минусе (Dow Jones —0,66%, S&P 500 —0,79%), в то время как мы выросли почти на процент.

Такую динамику можно объяснить отставанием нашего рынка от предыдущего роста своих западных коллег, а также отскоком нефти, которая весь день пыталась пробить 60 долларов за баррель.

Впрочем, вчерашнее снижение Запада происходило неагрессивно, без каких-то новостей. Просто прошла небольшая фиксация спекулятивной прибыли после роста последних дней. Ситуация с утра говорит о том, что настроения инвесторов позитивны: около 0,3% прибавляют американские фьючерсы, чуть больше растет нефть.

Поэтому мы ждем слабо позитивного открытия нашего рынка и продолжения роста. Однако подъем пока ограничен отметкой 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи. Для дальнейшего восхождения нужны новые драйверы. При достижении сопротивления по Индексу Мосбиржи рекомендуем фиксировать часть спекулятивных покупок, сделанных в пятницу и понедельник.

Сегодня вполне могут продолжить рост «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Неплохо было бы присоединиться к общей тенденции Сбербанку, который потерял вчера 0,64%. А вот «Норникель», слабо участвовавший в падении прошлой недели, выглядит локально перегретым. Однако бумаги компании продолжать поддерживать ожидания промежуточных дивидендов.

На общем позитиве ждем продолжения укрепления рубля, который в паре с долларом вчера даже не пытался вновь штурмовать отметку 67. Сегодня российская валюта вполне может отыграть у «американца» еще копеек 50 и закрыться под отметкой 66.

Впрочем, все эти рассуждения верны лишь при условии, что внешний фон продолжит улучшаться.

Нефть предпримет очередную попытку закрепиться по итогам дня над уровнем 60 долларов за баррель. Вчерашний прогноз от Американского института нефти инвесторов не порадовал: рост запасов составил 3,5 млн баррелей. Но котировки нефти практически проигнорировали эти данные.

Ждем сегодня официальной статистики от Минэнерго США. Если они выйдут позитивными, хотя бы на уровне прогноза (-1,9 млн баррелей), то нефть получит новый драйвер для роста. Пока ближайшей целью подъема нефтяных котировок является отметка 64 доллара за баррель, где часть лонгов лучше прикрыть.