Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в среду утром растут в пределах 0,4%.

Семь компаний S&P 500 опубликуют сегодня квартальную отчётность, из них крупнейшие – это сеть магазинов Lowe’s, продающая товары для дома, а также дискаунтер Target.

Макроэкономическая статистика – это данные по продажам жилья на вторичном рынке США (17:00). Помимо этого, в 21:00 ФРС опубликует протокол июльского заседания Комитета по открытым рынкам, по итогам которого было принято решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. В ходе пресс-конференции Пауэлл отметил, что этот шаг следует рассматривать как разовое смягчение денежно-кредитной политики, а не начала полноценного цикла стимулирования. Именно эта оговорка и испортила настроение инвесторам.

После публикации станет ясно, какие проблемы отметили члены Комитета, и планировали ли они понижать ставку и в дальнейшем. Долговой рынок предполагает 98,1% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов. У ФРС нет выбора, хотя Пауэлл и утверждает, что не смотрит на рыночные сигналы. Дональд Трамп во вчерашнем интервью вообще заявил, что регулятор должен постепенно снизить ставку на целых 100 б.п. Одновременно с этим президент отметил, что в качестве стимулирующей меры рассматривает уменьшение налога с заработной платы. Трамп и ФРС по-разному оценивают потребности американской экономики.

Мы полагаем, что сегодняшняя публикация протоколов поможет рынкам определиться с краткосрочной тенденцией. Драгоценные металлы и гособлигации слегка приостановили рост, а рисковые активы, наоборот, готовы начать восстановление. При таком сценарии и те, и другие пробьют технические уровни, если нет – то нынешний уход от риска продолжится.

На торговом фронте ситуация становится ещё более запутанной. С одной стороны, министр торговли Уилбур Росс продлил лицензию на работу с Huawei до примерно 19 ноября, а с другой – вице-президент Майк Пенс увязывает торговую сделку с поведением Китая при разрешении конфликта в Гонконге. Американская сторона постоянно усложняет конфигурацию переговоров, включая в уравнение новые переменные и тем самым оттягивая реальное заключение сделки. Поэтому о коренных изменениях к лучшему говорить не приходится.