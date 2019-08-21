В отсутствие важных событий рынок может ориентироваться на протоколы прошлого заседания ФРС
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в среду утром растут в пределах 0,4%.
Семь компаний S&P 500 опубликуют сегодня квартальную отчётность, из них крупнейшие – это сеть магазинов Lowe’s, продающая товары для дома, а также дискаунтер Target.
Макроэкономическая статистика – это данные по продажам жилья на вторичном рынке США (17:00). Помимо этого, в 21:00 ФРС опубликует протокол июльского заседания Комитета по открытым рынкам, по итогам которого было принято решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. В ходе пресс-конференции Пауэлл отметил, что этот шаг следует рассматривать как разовое смягчение денежно-кредитной политики, а не начала полноценного цикла стимулирования. Именно эта оговорка и испортила настроение инвесторам.
После публикации станет ясно, какие проблемы отметили члены Комитета, и планировали ли они понижать ставку и в дальнейшем. Долговой рынок предполагает 98,1% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов. У ФРС нет выбора, хотя Пауэлл и утверждает, что не смотрит на рыночные сигналы. Дональд Трамп во вчерашнем интервью вообще заявил, что регулятор должен постепенно снизить ставку на целых 100 б.п. Одновременно с этим президент отметил, что в качестве стимулирующей меры рассматривает уменьшение налога с заработной платы. Трамп и ФРС по-разному оценивают потребности американской экономики.
Мы полагаем, что сегодняшняя публикация протоколов поможет рынкам определиться с краткосрочной тенденцией. Драгоценные металлы и гособлигации слегка приостановили рост, а рисковые активы, наоборот, готовы начать восстановление. При таком сценарии и те, и другие пробьют технические уровни, если нет – то нынешний уход от риска продолжится.
На торговом фронте ситуация становится ещё более запутанной. С одной стороны, министр торговли Уилбур Росс продлил лицензию на работу с Huawei до примерно 19 ноября, а с другой – вице-президент Майк Пенс увязывает торговую сделку с поведением Китая при разрешении конфликта в Гонконге. Американская сторона постоянно усложняет конфигурацию переговоров, включая в уравнение новые переменные и тем самым оттягивая реальное заключение сделки. Поэтому о коренных изменениях к лучшему говорить не приходится.
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