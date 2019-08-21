Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2680 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Умеренного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для продолжения активных покупок в российских акциях.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Они могут заметно сдвинуться по факту вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК). Несколько раньше выйдут июльские данные по продажам на вторичном рынке жилья в США (17.00 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.93%) и РТС (+1.37%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В них наметился более или менее масштабный коррекционный отскок, в противовес развивавшейся в течение прошлой недели волне распродаж в отечественных акциях.

Стимулом для покупок в первой половине дня стало явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Вместе с тем, вечерний спад ключевых западных фондовых индексов уже не испортил настроения участникам локальных торгов. Европейские внутриполитические проблемы традиционно не входят в круг их интересов. Поэтому отставка премьер-министра Италии воспринимается не более чем интересным фактом, не оказывающим большого влияния на принятие торговых решений.

С практической точки зрения намного более значимым событием стали вчерашние попытки преодоления ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель во фьючерсах на нефть сорта Brent. Сегодня утром они торгуются выше указанной отметки. Этому поспособствовала вечерняя публикация отраслевого отчета от Американского института нефти (API). Он указал на одновременное недельное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов в США. Теперь участники сырьевых торгов будут ожидать выхода еженедельной официальной статистики по запасам от Минэнерго США.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.5 п. или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции ГМК Норильский никель (GMKN RM, +2.66%). Они сумели уверенно превысить ближайший прочный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 15000 руб. Стимулом для этого стала публикация сильной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 1 полугодие 2019 года. Чистая прибыль «Норникеля» за указанный период возросла на 81%, до уровня $2997 млн. Вместе с тем, полугодовая выручка металлургической компании в долларах США увеличилась лишь на 8%.

Еще одной значимый корпоративной новостью стало известие о том, что совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал выплату полугодовых дивидендов в размере 883.93 руб. на акцию. Это составляет порядка 5.8% от вчерашней цены закрытия указанных бумаг.

Недавний существенный рост стоимости фьючерсов на золото стимулирует покупки в акциях золотодобывающих компаний. По этой причине заметно сильнее рынка закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, +1.58%), Polymetal (POLY RM, +2.03%), Лензолото-ао (LNZL RM, +10.45%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +4.94%).

Акции Алроса (ALRS RM, —1.67%) возобновили падение после непродолжительного технического отскока от трехлетнего минимума. Они продолжают оставаться под давлением в связи с тенденцией к сокращению продаж и на фоне слабой консолидированной полугодовой отчетности. Новость о том, что алмазодобывающая компания может направить на выплату полугодовых дивидендов до 100% от свободного денежного потока пока не стала существенным фактором поддержки для указанных бумаг.

Акции Магнит (MGNТ RM, —1.35%) заметно подешевели против растущего рынка на фоне публикации неоднозначных результатов деятельности торговой сети за 1 полугодие 2019 года. Полугодовая выручка компании в рублях возросла на 10.5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ее торговая площадь за отчетный период увеличилась на 16.7%. Вместе с тем, полугодовая чистая прибыль «Магнита» сократилась на 44.8%, до уровня 9.8 млрд руб. Еще одним тревожным сигналом стало существенное увеличение чистого долга с конца 2018 года на 43.6 млрд руб., до уровня 181.4 млрд руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение около 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 просел на 0.4%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Тем не менее, продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке позволяет рассчитывать на открытие индекса МосБиржи со сдержанным приростом.