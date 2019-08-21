Несмотря на возобновление снижения на европейских и американских площадках, российский рынок акций во вторник продолжил показывать положительную динамику, отыгрывая понесенные на прошлой неделе потери. Отчасти устойчивость нашего рынка обусловлена относительно стабильной динамикой цен на нефть, а также ростом трех «тяжелых» голубых фишек: акций Газпрома (+2,09%), Лукойла (+1,65%), Норникеля (+2,66%). Обороты торгов оставались на среднем уровне.

Кроме того, проявленная накануне относительная сила нашего рынка обусловлена тем, что в предыдущие сессии он значительно отставал от активно восстанавливающихся мировых площадок.

Сегодня по индексу МосБиржи ожидается открытие около вчерашних значений или с совсем небольшим снижением. Если вновь удастся закрыть сессию выше 2670 п., то локальные цели текущего отскока могут сместиться в сторону 2700-2705 п.

Цены на нефть сегодня растут четвертую сессию подряд. Котировки фьючерсов Brent вернулись выше $60. на среднесрочном горизонте пока нет однозначных причин, чтобы цены на нефть существенно снизились (условно ниже $50-55) и надолго закрепились на новых отметках. Баланс спроса и предложения вкупе с механизмами ОПЕК+ не должны позволить реализоваться такому сценарию. Естественно в моменте допустимы эмоциональные просадки на фоне потенциальной эскалации торговых войн, но депрессии в секторе не ждем.

Тем временем остановился девальвационный импульс в рубле. Курс USD/RUB во вторник откатился от уровня 67. В моменте причин для ускорения распродаж национальной валюты не наблюдается. Прошедшая волна роста по доллару выглядит избыточной, шансы на продолжение вчерашней коррекции весьма высокие.

Среди важных корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовой отчетности Роснефти за II квартал 2019 г. по МСФО. Кроме того, ждем новостей со вчерашнего заседания совета директоров по размеру промежуточных дивидендов. Среднесрочный взгляд на акции Роснефти остается положительным.

Акции Норильского никеля вчера вплотную подошли к ключевому уровню сопротивления и историческим максимумам в районе 15200 руб. на фоне сильной отчетности. В условиях позитивного сентимента в бумагах в ближайшей перспективе возможен пробой этих отметок – в таком случае откроется дорога к 15600-15700 руб.

Более 2% во вторник прибавили акции ВТБ – акции отскочили после продолжительного сползания вниз. Рискну предположить, что подъем будет кратковременным и вряд ли удастся быстро подняться выше ближайшего сильного сопротивления около 4,03-4,07 коп.

В то же время вновь под давлением оказались акции АЛРОСА (-1,7%). Падение бумаг в последнее время обусловлено снижением объемов продаж компании, что в конечном счете может способствовать снижению размера дивидендов. Менеджмент ожидает постепенного восстановления ситуации осенью. Краткосрочных драйверов для быстрого восстановления пока нет. Допускаю, что в моменте при ухудшении общего внешнего фона на рынке котировки АЛРОСА могут откатиться к области 65-67,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,28%, нефть Brent в плюсе на 0,23%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.