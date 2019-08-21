По итогам торгов 20 августа индекс МосБиржи вырос на 0,93% до 2672,84 п., а РТС укрепился на 1,37% до 1264,59 п. Внешний фон к вечеру испортился, но отечественный рынок продолжил рост. На фоне слабой доходности по долговым бумагам Европы и США отечественные акции смотрятся особенно сильно. К примеру, ГМК «Норникель» (+2,66%) может выплатить по итогам I полугодия дивиденды в размере 883,93 рублей на акцию, что составляет почти 5,5% полугодовой доходности. Закрытие реестра рекомендовано на 7 октября. В I полугодии «Норникель» увеличил чистую прибыль по МСФО на 81,3% до $2,997 млрд. Другая отчётность дня была менее оптимистичной, но настрой рынка не сломала. «МТС» (-0,31%) сократила прибыль акционеров в I полугодии на 11% до 12,7 млрд рублей при росте выручки на 9,4%. «Магнит» (-1,35%) отчитался о падении прибыли по МСФО в I полугодии на 44,8% до 9,8 млрд рублей. Однако рост выручки составил 10,5%, а сокращение прибыли произошло на фоне резкого (16,7%) увеличения торговых площадей. Самыми сильными бумагами дня также стали «М.Видео» (+4,24%), «ВТБ» (+2,48%), «ФСК ЕЭС» (+2,33%) и «НОВАТЭК» (+2,21%). Самыми слабыми оказались «АЛРОСА» (-1,67%), «Русагро» (-1,41%), «Мосэнерго» (-1,38%) и «Фосагро» (-1,19%). Активность была близкой к значениям предыдущего дня. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 41,833 млрд рублей.

Рубль активно возвращал потерянные позиции. Этому способствует налоговый период, завершение высокого туристического сезона, а также привлекательная доходность долгового рынка на фоне снижения её в развитых валютах. Кроме того, во второй половине дня также усилилось давление на доллар. 21 августа Минфин РФ проведёт аукционы двух выпусков ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ИН 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объёме 5,34 млрд рублей по номиналу. Соответственно, укрепление российской валюты также может говорить о подготовке рынка к размещениям. Поэтому ждём продолжения тенденции восстановления позиций рубля до 65,50-66,00 за доллар.

Неприятности инвесторов на внешних рынках продолжились. Глава итальянского правительства Джузеппе Конте объявил о своей отставке из-за распада правящей коалиции. В своём выступлении перед сенаторами Конте уделил значительное время неконструктивным действиям лидера партии «Лига» Маттео Салвини. Естественно, что акции итальянских банков оказались одними из худших к закрытию торгов в Европе. В США рынок также оказался в минусе, хотя на рынке растут ожидания того, что ФРС более активно начнёт стимулировать экономику. Во всяком случае президент Д. Трамп в очередной раз заявил о том, что «если ФРС будет делать свою работу, то мы получим мощный толчок к росту». В частности, он настаивает на том, чтобы ставка была снижена минимум на 1 процентный пункт. Со своей стороны, Д. Трамп сообщил о том, что раздумывает о снижении налогов с зарплат. Однако рынку этих надежд не хватило. По информации WSJ, около 20 прокуроров штатов планируют запустить антимонопольное разбирательство против крупнейших компаний высокотехнологичной индустрии. Акции Google и Facebook потеряли более 1%. Home Depot (+4,4%) отчиталась лучше ожиданий, но выразила некоторые сомнения по поводу I полугодия из-за дефляционных тенденций в ценах на древесину. По итогам торгов DJIA снизился на 0,66% до 25962,44 п., а S&P 500 сбавил 0,79% до 2900,51 п.

Торги в Азии проходили преимущественно в негативном ключе, но постепенно ситуация улучшалась. Инвесторы вновь смотрели на динамику американских индексов. В Японии основные потери принесли бумаги производителей автомобилей. В Австралии основное давление на рынок оказал банковский сектор. Текущий набор проблем, от торговой войны США и Китая, до политического кризиса в Италии, пока не позволяет уверенно говорить о будущих перспективах финансового рынка. Китайская Xiaomi сообщила о росте выручки в II квартале на 15%, что стало разочарованием для инвесторов. Особенно печальным стало то, что на домашнем китайском рынке Huawei смогла отобрать часть доли Xiaomi. Ориентировочный курс юаня продолжает снижаться. На сей раз НБК установил его на уровне 7,0433%. К 8:40 мск Nikkei 225 – 20618,12 п. (-0,29%), Hang Seng – 26244,20 п. (+0,05%), Shanghai Composite – 2883,53 п. (+0,12%).

Нефть удерживалась выше $60 за баррель Brent. Более того, котировки продолжили незначительно расти. Накануне API сообщило, что коммерческие запасы нефти в США сократились за неделю, завершившуюся 16 августа, на 3,5 млн бар. Запасы бензина упали на 0,4 млн бар., а дистиллятов выросли на 1,8 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут снижения запасов на 3,1 млн бар. нефти, а также падения запасов бензина на 1,6 млн бар. и дистиллятов на 0,2 млн бар. С другой стороны, текущий рост котировок во многом можно назвать авансом от оптимистов, которые рассчитывают на возобновление переговоров США и КНР, а также на заявления о новых стимулах со стороны центральных банков. Немного о золоте. ЦБ РФ довёл запасы монетарного золота до 2218 тонн на 1 августа. За июль было закуплено около 9 тонн металла, а с начала года 106 тонн. К 9:00 мск Brent – $60,39 (+0,60%), WTI – $56,38 (+0,45%), золото – $1513 (-0,18%), медь – $5690,15 (+0,12%), никель – $15880 (+0,13%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 98,23 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,585%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,109 (-0,01%), GBP/USD – $1,215 (-0,13%), USD/JPY – 106,48 (+0,27%).

Внешний фон вновь испортился, хотя для рынка РФ есть свои позитивные моменты. Д. Трамп вслед за Францией предложил вернуть РФ в G8. Конечно, это лишь теоретическая возможность, но сам факт разговоров говорит об определённой смене вектора отношения к РФ. В начале дня можно ожидать небольшого роста от отечественных индексов на фоне котировок Brent выше $60. Рубль также способен укрепить свои позиции как за счёт дорожающей нефти, так и спроса на ОФЗ.