Рынки замерли в ожидании протоколов ФРС и выступления Пауэлла в пятницу
После ралли в ходе последних трех торговых сессий подряд глобальные фондовые рынки замерли в ожидании протоколов с последнего заседания ФРС и выступления Дж. Пауэлла в пятницу.
Ко вторнику американские индексы отыграли большую часть просадки прошедшей недели, но торговая активность оказалась ниже среднего уровня за 20 дней. Низким оборотам на биржах во многом способствовало отсутствие значимой статистики и затишье в переговорах между США и Китаем. Индекс S&P 500 сейчас торгуется в 4,1% от исторических максимумов июля после падения на 6,2% ниже этого уровня.
Весьма вероятно, выжидательная позиция участников рынка будет наблюдаться вплоть до выступления главы ФРС Дж. Пауэлла 23 августа на конференции центральных банков в Джексон-Хоуле. Изменить эту тенденцию способны слабые предварительные PMI в секторе промышленности и услуг США и еврозоны (выйдут в четверг). Особенно на фоне снижающегося промпроизводства мы опасаемся разочаровывающих данных из Штатов. Что же касается саммита G-7, который пройдет во Франции 24-26 августа, то существенных прорывов не ждем. Традиционными темами станут проблема замедления мировой экономики и торговые ограничения.
Сегодня же настроения на рынках можно охарактеризовать, как нейтральные. Азиатские фондовые площадки показывают околонулевую динамику, цены на нефть остаются стабильными. Инвесторы попытаются найти в публикуемых «минутках» ФРС признаки продолжения цикла снижения процентных ставок. Однако, по нашему мнению, здесь не стоит ожидать серьезных сюрпризов, скорее стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике ключевой ставки. Политическая напряженность в Италии после отставки Дж. Конте с поста главы правительства не должна оказать существенного влияния.
Вопреки противоречивой динамики на мировых площадках российский рынок вчера смог найти внутренние драйверы для роста, которыми стали «фишки». Сильная отчетность Норникеля, рост котировок Газпрома и Лукойла позволили индексу МосБиржи рывком вернуться в середину диапазона 2650-2700 пунктов. Сегодня, учитывая некоторое затишье на глобальных рынках стоит ожидать не такой сильной динамики. Внутренним фактором роста способна стать отчетность Роснефти за 1П 2019г. На наш взгляд, индекс МосБиржи сегодня будет проторговывать середину диапазона 2650-2700 пунктов, предпринимая попытки движения к его верхней границе.
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