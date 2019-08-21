Российский рынок акций и рубль в начале дня мало изменятся на неопределенном внешнем фоне. Рубль может получить небольшую поддержку от спроса инвесторов на размещаемые в среду ОФЗ.

ИНДЕКСЫ

Наиболее вероятным сценарием на краткосрочную перспективу остается консолидация вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС, полагает Антон Старцев из компании "Олма".

"Оптимизм в отношении возможного улучшения отношений в сфере торговли между США и КНР довольно быстро уменьшился в отсутствии практических действий по налаживанию диалога. Сравнительно благоприятная динамика цен на нефть может оказать поддержку российскому рынку, но подъем по нефтяным фьючерсам также не выглядит устойчивым", — комментирует он.

Сегодня вечером ожидается публикация данных по запасам нефти в США (17.30 мск), а также стенограммы июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС (21.00 мск), напоминает аналитик. Последняя, впрочем, может иметь меньше влияния на рынок, чем предстоящее в пятницу выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле, считает эксперт.

"Мы ждем слабо позитивного открытия нашего рынка и продолжения роста. Однако подъем пока ограничен отметкой 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Для дальнейшего восхождения нужны новые драйверы. При достижении сопротивления по индексу Мосбиржи рекомендуем фиксировать часть спекулятивных покупок, сделанных в пятницу и понедельник", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, полагает Старцев из компании "Олма".

В среду рубль может получить небольшую поддержку от спроса инвесторов на российские госбумаги, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный". Так, Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ, напоминает он.

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 66-67 рублей.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,66-0,79%.

Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись снижением после сообщения об отставке премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,27-0,24%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются: гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,05%, японский Nikkei 225 снизился на 0,31%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai символически растет на 0,01%.

Стоимость нефти растет на 0,55% — до 60,36 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,04% — 1,1094 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок вырос, несмотря на снижение западных площадок, частично компенсируя прежнее отставание.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,93%, до 2672,84 пункта, индекс РТС — на 1,37%, до 1264,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 33 копейки – до 66,57 рубля, евро — на 22 копейки, до 73,87 рубля, следует из данных Московской биржи.