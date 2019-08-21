На сегодняшних аукционах Минфин представит сразу две бумаги: 20 млрд руб. 11-летнего выпуска с фиксированной ставкой купона (26228, апр.30) и 5.3 млрд ОФЗ с индексируемым номиналом (52002, фев.28).

Данный выбор со стороны Министерства выглядит достаточно неожиданным, так как рынок в большей степени ждал либо среднесрочную бумагу, либо ранее анонсированное размещение выпуска «нового образца»: 3-летних ОФЗ с привязкой купонов к Ruonia (24020, июл.22). Размещение этой бумаги как раз доступно Минфину с сегодняшнего дня. Само же ведомство, судя по всему, дождалось некой стабилизации после 2 недель волатильности на российском рынке и сделало выбор в пользу более длинной бумаги, которые не размещались с 24 июля.

Прошлый аукцион серии 26228 проходил 17 июля, тогда были размещены только 10.2 млрд руб. из предложенных 20 млрд руб., но без премии ко вторичному рынку. Мы ожидаем, что, несмотря на текущую нестабильную ситуацию на валютном рынке, как и аукционы предыдущих недель, сегодняшнее размещение пройдет успешно, ввиду отсутствия предложения длинных бумаг в течение долгого времени, а также высокого спроса на ОФЗ на вторичном рынке.

Касательно индексируемого выпуска, в рамках текущего тренда на снижение инфляции, мы ожидаем умеренный спрос на бумагу, учитывая сравнительно большой объем предыдущего размещения 17 июля. При этом невысокая ликвидность бумаги на вторичном рынке может усилить интерес инвесторов к первичному аукциону, при желании занять стратегическую позицию в бумаге.