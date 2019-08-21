"Роснефть": дивдоходность может составить 3,8%
Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии 2019 году выросла на 9%, до 325 млрд руб., сообщает компания. Чистая прибыль Роснефти во II квартале 2019 года снизилась на 15%, до 194 млрд руб. Свободный денежный поток компании за полугодие снизился на 8,5%, до 332 млрд руб. Выручка компании в I полугодии увеличилась на 11,2% до 4 212 млрд руб., EBITDA – на 11,9% до 1 063 млрд руб.
Результаты Роснефти по чистой прибыли оказались лучше ожиданий рынка. В целом же компания показала почти синхронный рост рублевой выручки и EBITDA, сохранив маржу на уровне прошлого года. Отметим, что несмотря на падение средней цены реализации Urals на 4,8% (до 65,5 долл./барр.), Роснефть смогла увеличить долларовую выручку от реализации на 1,1%. Итоги компании по прибыли позволяют рассчитывать на дивиденды в размере 15,3 руб./акцию, что дает доходность в 3,8%.
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