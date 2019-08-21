Ритейлер Магнит в первом полугодии 2019 года сократил чистый операционный денежный поток на 37,3% по сравнению с показателем за первое полугодие 2018 года, до 14,285 млрд рублей. Чистая розничная выручка компании за шесть месяцев выросла на 10,5%, до 657,92 млрд рублей. EBITDA Магнита в первом полугодии снизилась на 3,4%, до 43,32 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,6% по сравнению с 7,5% годом ранее. Скорректированная EBITDA (без учета ущерба от пожара и расходов на программу LTI) выросла на 1%, до 45,29 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,9%.

Рост выручки копании был обеспечен в основном увеличением торговых площадей (на 16,7%) при относительно слабой динамике сопоставимых продаж (на 1,1%). При этом компания демонстрирует снижение маржинальности бизнеса даже без учета ущерба от пожара и расходов на программу LTI.



