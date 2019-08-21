Ранее компания опубликовала операционные результаты за 2к19, показав рост выручки за квартал на уровне 16,3% г/г на фоне повышения сопоставимых продаж на 6,2% г/г. Мы предполагаем снижение валовой рентабельности на 90 бп г/г, до 34,1%, поскольку Детский мир, вероятнее всего, будет и далее придерживаться агрессивной ценовой стратегии, отдавая приоритет наращиванию доли рынка. Вместе с тем компания по-прежнему имеет возможность компенсировать эти инвестиции путем сокращения операционных расходов (на 90 бп г/г, до 21,7%). В итоге рентабельность по EBITDA, по нашим расчетам, останется на уровне 12,4%, а чистая прибыль увеличится на 12% г/г, до 1,8 млрд руб.

Исходя из текущих котировок, которые остаются на уровнях начала года, Детский мир по коэффициенту EV/EBITDA на 2019 г. оценен в 6,4x. Дивидендная доходность по акциям компании за 12 месяцев достигает 11,6%. Мы считаем эти параметры весьма привлекательными, однако ожидаем существенный рост котировок только после появления ясности относительно того, останется ли Система контролирующим акционером, а также насколько устойчива операционная модель Детского мира в условиях растущей конкуренции со стороны сегмента электронной коммерции. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, Детский мир рассматривает возможность развития электронной площадки для продажи товаров для детей и семей. В зависимости от окончательной стратегии этот проект, на наш взгляд, может способствовать расширению ассортимента интернет-магазина и охвата рынка в целом, тем более что у компании есть прочная основа для его реализации – второй по величине интернет-магазин детских товаров в России с оборотом 10 млрд руб. и долей рынка 15% по итогам 2018 г.



