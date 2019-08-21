Риски перегрева розничного кредитования в РФ снижаются
Слабый рост оборота розничной торговли на 1% г/г в июле, о котором сообщил Росстат, судя по всему, был компенсирован улучшением инвестиционного тренда — во всяком случае, рост по оценке Минэкономразвития, ВВП в июле составил 1,7% г/г против 0,8% г/г в июне и 0,2% г/г в мае. Эта цифра – очень сильная; она свидетельствует о том, что рост ВВП достиг 0,9% г/г за 7М19. Единственным способом обеспечить устойчивость этого ускорения роста является увеличение финансирования национальных проектов. Что касается оборота розничной торговли, мы опасаемся, что вследствие замедления роста рынка розничного кредитования, домохозяйства могут столкнуться с необходимостью направлять больше денег на погашение долга, что негативно скажется на их потребительских возможностях в краткосрочной перспективе.
Темп роста розничных кредитов замедлился до 1,2% м/, или до 21,9% г/г в июле
По данным статистики банковского сектора, рост розничных кредитов замедлился в июле до 1,2% м/м, достигнув 21,9% г/г. С одной стороны, это подтверждает снижение рисков перегрева в этом сегменте и указывает на способность ЦБ установить контроль над банковским сектором.
В то же время замедление розничного кредитования, судя по всему, объясняет медленный рост оборота розничной торговли на 1% г/г в июле, о чем недавно сообщил Росстат, и может стать фактором замедления частного потребления в ближайшие месяцы.
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